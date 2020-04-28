Выплаты из ЕНПФ за I квартал превысили 45 млрд тенге

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Выплаты из Единого национального пенсионного фонда за I квартал 2020 года превысили 45 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

На 1 апреля 2020 года фонд в общей сложности осуществил выплаты 195 384 получателям. В общей сложности было осуществлено свыше 480 тысяч пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 45 миллиардов тенге, в том числе:

- выплаты по достижении пенсионного возраста - 16,7 млрд тенге;

- в связи с выездом на ПМЖ - 11,6 млрд тенге;

- переводы в страховые организации - 8,4 млрд тенге;

- выплаты по наследству - 7,1 млрд тенге;

- выплаты на погребение - 780 млн тенге;

- выплаты по инвалидности - 476,5 млн тенге.

При этом сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 22 082 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила - 506 980 тенге", - уточнили в пресс-службе ЕНПФ.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений.

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