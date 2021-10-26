Выращивание сахарной свеклы назвали залогом продбезопасности Казахстана

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Выращивание сахарной свеклы является одним из основных стратегических направлений в обеспечении продовольственной безопасности страны. Своим мнением поделились кандидаты сельскохозяйственных наук Шолпан Бастаубаева и Керимтай Конысбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Анализ тенденций развития стран в современных аграрных отношениях показывает, что дальнейшее развитие АПК Казахстана должно быть мобилизовано на повышение конкурентоспособности за счет эффективности государственной поддержки и создания кооперативных объединений, консолидированных вокруг сахарного завода, с равными удобствами для внедрения инноваций.
Максимальная посевная площадь, достигнутая за годы выращивания сахарной свеклы в республике, составила 80,8 тыс. гектаров, средняя урожайность - 270 центнеров с гектара. При этом для освоения свекловичного севооборота использовано 213,5 тыс. гектаров орошаемых земель. Благодаря этому максимальный результат по производительности был достигнут в 1972 году, с площади 73,1 тыс. гектаров убрано 338 центнеров сладкого корня и сдано государству 2349,5 тыс. тонн сахарной свеклы. В 1976 году два района Талдыкорганской области - Кировский (5,2 тыс. гектаров) и Талдыкорганский (9,2 тыс. гектаров) - получили урожай по 366 и 375 центнеров с гектара. В период с 2004 по 2014 годы площадь сахарной свеклы в стране резко сократилась с 22,3 тыс. до 1,2 тыс. гектаров", - говорится в публикации, размещенной на сайте Минсельхоза РК.
По словам ученых, сахарная свекла - основное сырье для получения в стране сахара, уровень производства которого напрямую влияет на продовольственную безопасность государства.
Это одна из самых востребованных культур с точки зрения переработки. Однако, к сожалению, по производству семян мы значительно отстали от уровня потребления страны. На рынке семян импортные семена составляют 95%, а доля отечественной продукции - всего 5%", - поделились ученые.
Они констатируют, что во многих регионах из-за отсутствия контроля за качеством высеваемых семян возникает угроза проникновения карантинных вредителей и болезней. Отсутствие в Казахстане завода по переработке, совершенствованию семян сахарной свеклы и отсутствие элитно-семеноводческих хозяйств не позволяют довести полученные семена сахарной свеклы до посевной кондиции, соответствующей современным международным стандартам (сортировка, сушка и др.).
Отсюда назрела необходимость строительства мини-цеха в объеме 25-30 тыс. посевных единиц в год. Это позволит нам получить высококачественные семена и будет способствовать его снижению", - заверили специалисты.
В связи с этим отечественные ученые приступили к реализации проекта по получению высококачественных семян сахарной свеклы собственной селекции и подработке их в соответствии с международными стандартами. Качество семенного материала сахарной свеклы напрямую связано с условиями его переработки.
В частности, в Алматинской области снова идет интенсивное выращивание сахарной свеклы. В 2015 году площадь сахарной свеклы достигла 4020 гектаров, собрано 124,7 тыс. тонн сладкого корня. Введены в эксплуатацию давно простаивающие Коксуский и Аксуский сахарные заводы. Проведена вся необходимая работа. Свекловоды командного товарищества "Хильниченко и К." в среднем получали по 730 центнеров с гектара, а на некоторых участках урожайность доходила до 810 центнеров с гектара. В 2020 году получено 380 центнеров с гектара. В области в 2021 году посевы сахарной свеклы увеличились на 21 тыс. гектаров", - рассказали в пресс-службе МСХ РК.
Напомним, в Казахстане планируется обеспечить валовый сбор зерновых и масличных культур на уровне 18 млн тонн.