Выращивание сахарной свеклы назвали залогом продбезопасности Казахстана

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На Береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 4 по 7 октября 2021 года на береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) к действующему входному коллектору узла регулирования давления (УРД). Строительство трех новых СИКН (также называемых узлами учета нефти) осуществляется в рамках реализации Программы устранения узких мест", - сообщает пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума.

Подключение трубопроводных линий строящихся СИКН выполнено во время плановой остановки работы нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. Перед этим был осуществлен комплекс подготовительных работ, включавший сборку трубопроводных линий и их гидравлические испытания. Во время остановки работы была выполнена врезка в коллектор УРД и сварка стыков. Работы выполнены силами 46 специалистов консорциума и подрядных организаций.

Благодаря качественному планированию, реализации комплекса подготовительных работ и слаженным действиям специалистов подключение осуществлено досрочно с соблюдением всех технических требований, несмотря на сложные погодные условия. За счет опережения графика работ срок плановой остановки работы нефтепровода был сокращен на 24 часа. Процессы перекачки и отгрузки нефти на Морском терминале и других производственных объектах КТК осуществляются в соответствии с графиком", - сообщили в пресс-службе.

Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.