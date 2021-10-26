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Выращивание сахарной свеклы назвали залогом продбезопасности Казахстана

25.10.2021, 12:51 32617
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Выращивание сахарной свеклы является одним из основных стратегических направлений в обеспечении продовольственной безопасности страны. Своим мнением поделились кандидаты сельскохозяйственных наук Шолпан Бастаубаева и Керимтай Конысбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Анализ тенденций развития стран в современных аграрных отношениях показывает, что дальнейшее развитие АПК Казахстана должно быть мобилизовано на повышение конкурентоспособности за счет эффективности государственной поддержки и создания кооперативных объединений, консолидированных вокруг сахарного завода, с равными удобствами для внедрения инноваций. 
 

Максимальная посевная площадь, достигнутая за годы выращивания сахарной свеклы в республике, составила 80,8 тыс. гектаров, средняя урожайность - 270 центнеров с гектара. При этом для освоения свекловичного севооборота использовано 213,5 тыс. гектаров орошаемых земель. Благодаря этому максимальный результат по производительности был достигнут в 1972 году, с площади 73,1 тыс. гектаров убрано 338 центнеров сладкого корня и сдано государству 2349,5 тыс. тонн сахарной свеклы. В 1976 году два района Талдыкорганской области - Кировский (5,2 тыс. гектаров) и Талдыкорганский (9,2 тыс. гектаров) - получили урожай по 366 и 375 центнеров с гектара. В период с 2004 по 2014 годы площадь сахарной свеклы в стране резко сократилась с 22,3 тыс. до 1,2 тыс. гектаров", - говорится в публикации, размещенной на сайте Минсельхоза РК.

 
По словам ученых, сахарная свекла - основное сырье для получения в стране сахара, уровень производства которого напрямую влияет на продовольственную безопасность государства. 
 

Это одна из самых востребованных культур с точки зрения переработки. Однако, к сожалению, по производству семян мы значительно отстали от уровня потребления страны. На рынке семян импортные семена составляют 95%, а доля отечественной продукции - всего 5%", - поделились ученые.

 
Они констатируют, что во многих регионах из-за отсутствия контроля за качеством высеваемых семян возникает угроза проникновения карантинных вредителей и болезней. Отсутствие в Казахстане завода по переработке, совершенствованию семян сахарной свеклы и отсутствие элитно-семеноводческих хозяйств не позволяют довести полученные семена сахарной свеклы до посевной кондиции, соответствующей современным международным стандартам (сортировка, сушка и др.). 
 

Отсюда назрела необходимость строительства мини-цеха в объеме 25-30 тыс. посевных единиц в год. Это позволит нам получить высококачественные семена и будет способствовать его снижению", - заверили специалисты.

 
В связи с этим отечественные ученые приступили к реализации проекта по получению высококачественных семян сахарной свеклы собственной селекции и подработке их в соответствии с международными стандартами. Качество семенного материала сахарной свеклы напрямую связано с условиями его переработки.
 

В частности, в Алматинской области снова идет интенсивное выращивание сахарной свеклы. В 2015 году площадь сахарной свеклы достигла 4020 гектаров, собрано 124,7 тыс. тонн сладкого корня. Введены в эксплуатацию давно простаивающие Коксуский и Аксуский сахарные заводы. Проведена вся необходимая работа. Свекловоды командного товарищества "Хильниченко и К." в среднем получали по 730 центнеров с гектара, а на некоторых участках урожайность доходила до 810 центнеров с гектара. В 2020 году получено 380 центнеров с гектара. В области в 2021 году посевы сахарной свеклы увеличились на 21 тыс. гектаров", - рассказали в пресс-службе МСХ РК.


 

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Товарную биржу ЕТС обвинили в злоупотреблении доминирующим положением

26.10.2021, 19:10 2350
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции выявило нарушения в деятельности товарной биржи ЕТС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает сайт АЗРК, проверка была инициирована из-за многочисленных обращений субъектов рынка. Они жаловались, что цены на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках росили проверить биржу на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
 

Согласно правилам организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, утвержденным Министерством энергетики РК, если в течение одной торговой сессии сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из следующих торговых сессий базовая цена уменьшается на не менее чем 10% за сессию. Как выяснилось в ходе анализа, данные требования товарной биржей ЕТС не соблюдались. Также правилами установлено, что заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, а при равных ценах – в порядке очередности их поступления в торговую систему. При анализе АЗРК выявило нарушения на товарной бирже ЕТС порядка очередности заявок между покупателями", - сообщает Агентство. 

 
На основании выявленных нарушений 21 октября 2021 года антимонопольное ведомство вынесло товарной бирже уведомление о злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав субъектов рынка. 
 
Уведомление подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения.
 

На Морском терминале КТК досрочно подключили новые узлы учета нефти

26.10.2021, 17:52 9586
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На Береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 4 по 7 октября 2021 года на береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) к действующему входному коллектору узла регулирования давления (УРД). Строительство трех новых СИКН (также называемых узлами учета нефти) осуществляется в рамках реализации Программы устранения узких мест", - сообщает пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума.

 
Подключение трубопроводных линий строящихся СИКН выполнено во время плановой остановки работы нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. Перед этим был осуществлен комплекс подготовительных работ, включавший сборку трубопроводных линий и их гидравлические испытания. Во время остановки работы была выполнена врезка в коллектор УРД и сварка стыков. Работы выполнены силами 46 специалистов консорциума и подрядных организаций. 
 

Благодаря качественному планированию, реализации комплекса подготовительных работ и слаженным действиям специалистов подключение осуществлено досрочно с соблюдением всех технических требований, несмотря на сложные погодные условия. За счет опережения графика работ срок плановой остановки работы нефтепровода был сокращен на 24 часа. Процессы перекачки и отгрузки нефти на Морском терминале и других производственных объектах КТК осуществляются в соответствии с графиком", - сообщили в пресс-службе.

 
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
 
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
 

Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге

26.10.2021, 15:29 27946
Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Бюджет Республики Казахстан был пополнен налоговиками на 100 млрд тенге после проведения проверок недропользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Крупные недропользователи используют многоэтапные сложные схемы, а также вольно трактуют нормы налогового кодекса в свою пользу, заявил на брифинге в СЦК директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета госдоходов МФ РК Ануар Сулейменов. По его словам, для мониторинга недропользователей выбрали интенсивный подход и смещение от количественного к качественному анализу. 
 
При этом используется широкий спектр инструментов налогового контроля, который включает в себя изучение производственного процесса, анализ контрактов на недропользование, анализ финансовой отчётности и многие другие. 
 

Такой подход позволяет сконцентрировать силы в нужном направлении, что даёт свои положительные результаты. Например, в результате этих мер только за 2021 год КГД удалось изыскать около 100 млрд тенге дополнительных резервов в бюджет", - заявил Сулейменов.

 
Спикер также отметил, что недропользователи являются одними из основных доноров бюджета страны. Они обеспечивают поступления до 35% республиканского бюджета и 99,9% Национального фонда.
 

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