Высококачественный уголь с низкой зольностью будут производить в Караганде

КАРАГАНДА. 12 МАЯ - В Караганде начнут производить высококачественный уголь с низкой зольностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Запуск крупного инвестпроекта компании Qaz Carbon состоялся с участием заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и акима Карагандинской области Жениса Касымбека.

По информации инвесторов, стоимость проекта составила 12 млрд тенге. Благодаря его реализации создано 110 новых рабочих мест. Мощность фабрики - 300 тонн обогащённого угля в час, или два миллиона тонн в год.

Карагандинская область - это индустриальный регион, где создаются промышленные кластеры от добычи сырья до переработки. Сегодня мы присутствуем на открытии обогатительной фабрики, построенной с применением новейших технологий. Компания Qaz Carbon имеет большой опыт реализации крупных инвестпроектов. В прошлом году на этой же площадке проведена масштабная модернизация литейного производства. А в скором времени ожидается запуск нового ферросплавного завода", - сказал Роман Скляр.

На предприятии применяется технология "мокрого обогащения". Вся процедура происходит в закрытом цикле, без вреда окружающей среде. Процесс производства полностью автоматизирован. Применение мировых технологических разработок и установка новейшего оборудования соответствуют параметрам программы "Индустрия 4.0".

Фабрика уже на этапе строительства стала примером внедрения современных умных технологий, а также примером поддержки местной экономики. Сырьём для производства является наш карагандинский уголь, то есть доля казахстанского содержания будет составлять 100%. Самое главное в том, что фабрика даст свыше 100 новых постоянных рабочих мест и окажет положительное социально-экономическое влияние на развитие региона", - отметил Женис Касымбек.

Продукцию предприятия планируется отправлять на экспорт. Часть пойдёт на нужды Карагандинского ферросплавного завода.

Реализация проекта способствует диверсификации экономики региона, увеличению производительности труда в обрабатывающей промышленности.

В прошлом году из-за пандемии мировая экономика оказалась в тяжёлом положении. Все пытались найти решение. Регионы страны направили силы на поиски внутренних резервов. Карагандинская область смогла развиваться, несмотря на трудности. Эта фабрика построена за семь месяцев. Мы благодарны всей нашей команде за колоссальную работу. Благодарны Елбасы и президенту страны за создание благоприятного климата для инвесторов", - говорит акционер ТОО "Qaz Carbon" Ерлан Нигматулин.

Акционеры компании вложили значительные средства в модернизацию литейного производства. Сегодня Qaz Carbon занимается производством кокса и полукокса, чугунной и стальной продукции.

Роман Скляр в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область также посетил ТОО "Сантехпром", где ему представили план модернизации производства. Кроме того, вице-премьер ознакомился с ходом реализации проектов АО "НГК "Тау-Кен Самрук" в регионе.

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