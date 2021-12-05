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НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Выявлены признаки ценового сговора на рынке рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции направило 6 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением в адрес субъектов рынка рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях", - сообщили на совещании с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина.

Сообщается, что было заключено 23 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областях.

В целом, по республике заключено 183 акта антимонопольного комплаенса.

Участники совещания сообщили, что нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК пятую неделю подряд. В ноябре текущего года за счет принятых мер темпы роста продовольственной инфляции в годовом выражении снижены на 0,4 процентного пункта, до 0,9%, а общей инфляции - на 0,2 процентного пункта, до 8,7%.

В 15 регионах роста цен не зафиксировано, в 3 регионах наблюдается снижение цен: в Нур-Султане - на 0,2%, в Павлодарской и Мангистауской областях - на 0,1%.

Пятую неделю подряд отмечается снижение цен на гречку (-0,6%), сахар, морковь, мясо кур и рис (-0,1%). По остальным продуктам цены стабильны. Целевой уровень финансирования "оборотной схемы" по стране обеспечен на 99,4%. Поставленные задачи по "оборотной схеме" полностью выполнены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания путем использования всех действующих инструментов. Акиматам регионов дано поручение активизировать формирование пятимесячного запаса продовольствия в стабилизационных фондах, установление предельных цен на продукты питания, а также деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем.



