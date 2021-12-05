Система Orphus

Выявлены признаки ценового сговора на рынке рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях

04.12.2021, 12:07 84727
Выявлены признаки ценового сговора на рынке рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Выявлены признаки ценового сговора на рынке рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции направило 6 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением в адрес субъектов рынка рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях", - сообщили на совещании с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина. 

 
Сообщается, что было заключено 23 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областях. 
 
В целом, по республике заключено 183 акта антимонопольного комплаенса. 
 
Участники совещания сообщили, что нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК пятую неделю подряд. В ноябре текущего года за счет принятых мер темпы роста продовольственной инфляции в годовом выражении снижены на 0,4 процентного пункта, до 0,9%, а общей инфляции - на 0,2 процентного пункта, до 8,7%.
 
В 15 регионах роста цен не зафиксировано, в 3 регионах наблюдается снижение цен: в Нур-Султане - на 0,2%, в Павлодарской и Мангистауской областях  - на 0,1%. 
 
Пятую неделю подряд отмечается снижение цен на гречку (-0,6%), сахар, морковь, мясо кур и рис (-0,1%). По остальным продуктам цены стабильны. Целевой уровень финансирования "оборотной схемы" по стране обеспечен на 99,4%. Поставленные задачи по "оборотной схеме" полностью выполнены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях. 
 
Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания путем использования всех действующих инструментов. Акиматам регионов дано поручение активизировать формирование пятимесячного запаса продовольствия в стабилизационных фондах, установление предельных цен на продукты питания, а также деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем.

 

Комментарии

новости по теме

Предприниматели Казахстана и Узбекистана заключили соглашения на $2 млрд

04.12.2021, 20:08 27730
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Соглашения подписаны в ходе заседания IV Казахстанско-узбекского делового совета в Нур-Султане. Всего подписано 15 соглашений на общую сумму $2 млрд, сообщили в НПП "Атамекен", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время в Казахстане действуют 1400 предприятий с участием узбекского капитала. Накануне заседания предприниматели двух стран встретились в Туркестанской области, где также заключили совместные соглашения на $600 млн.
 

Учитывая столь положительные результаты, предлагаю продолжить оказывать максимальное содействие в реализации новых общих проектов. В настоящее время имеется задел для запуска новых совместных предприятий. Мы приветствуем участие бизнеса Узбекистана в проектах, направленных на развитие экспортоориентированного производства для совместного выхода на рынки третьих стран", - сказал заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

 
В условиях обостряющейся конкуренции за рынки и инвестиции казахстанским и узбекским предпринимателям необходимо развиваться в нескольких направлениях.
 

В первую очередь - торговые отношения и промышленная кооперация. За 5 лет товарооборот между нашими странами вырос на 60% и превысил 3 млрд, за 10 месяцев 2021 года прирост составил 37%. Наши главы государств поставили перед нами амбициозную задачу, увеличить объем до 5 млрд в 2022 году и до 10 млрд в ближайшие годы. Для достижения цели мы проработали совместную Дорожную карту, чтобы наши предприниматели начали активнее торговать как друг с другом, так и совместно выходить на рынки третьих стран", - рассказал заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

 
Более того, заместитель премьера Узбекистана подчеркнул, что для повышения активности между предпринимательским сообществом двух стран планируется подписание совместных программ с акиматами для ежеквартального проведения выставок, мероприятий и торговых миссий.
 
Председатель правления НПП РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов подчеркнул, что потенциал для сотрудничества между предпринимателями двух стран не исчерпан. Сегодня Узбекистан остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. По итогам 2021 войдет в топ-5 стран-партнеров с возможным объемом двухсторонней торговли $4 млрд. Наиболее крупные статьи казахстанского экспорта - нефть и нефтепродукты, пшеница, мука, семена подсолнечника, черные, цветные металлы, продукты неорганической химии, продовольственные товары.
 

Потенциал наших стран пока не раскрыт до конца. Сегодня лидерами по заключенным договорам о сотрудничестве остаются автопром, строительный сектор и легкая промышленность, но мы видим большой задел в сельском хозяйстве. У нас имеется потенциал создания кластерных кооперационных проектов по производству продовольственных товаров: мукомольная продукция, макаронные изделия, кондитерские изделия, масложировая продукция, мясные изделия, плодоовощной продукции, товаров легкой промышленности, также фармацевтический сектор", - отметил Аблай Мырзахметов.

 
Кроме того, развитию кооперационных проектов способствует запуск международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС). Развитие приграничной торгово-логистической инфраструктуры и единой казахстанско-узбекской товаропроводящей системы по оценкам экспертов увеличат объем транзитной торговли до $37,9 млрд в 2030 году.
 
В свою очередь, глава торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Исламов отметил положительную эффект подобных B2B встреч.
 

114 малых предприятий Узбекистана заключили соглашения неделю назад, сегодня ни один контракт не повторился. Это показывает насколько предпринимателям двух стран необходимо сотрудничество. С наметившейся тенденцией амбициозные 5 млрд станут реальной цифрой, а заключенные договора уже через несколько лет создадут 20-30 тыс. рабочих мест", - сказал Адхам Исламов.

 
В ходе заседания подписан ряд соглашений о сотрудничестве между ТОО "Karlskrona LC AB" (Казахстан), АО "ЭСК "KazakhExport" (Казахстан) и хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан по содействии экспортных поставок насосного и электротехнического оборудования казахстанского производства и организации производства насосного и электротехнического оборудования ТОО "Karlskrona LC AB" на территории специальной экономической зоны "Навои" Навоийской области (Узбекистан).
 
Еще одно соглашение по реализации проекта промышленной сборки мелко-узловым (CKD) методом легковых автомобилей Chevrolet Nexia и поставке автокомпонентов подписан между АО "Группа компаний "Аллюр" (Казахстан) и АО "УЗАВТОСАНОАТ" (Узбекистан).
 
Также договор на поставку казахстанского угля на Ново-Ангренскую тепловую электростанцию в течение 5 лет между ТОО "Горные работы" (Казахстан) и АО "Yangi-Angren issiqlik elektr stansiyasi" (Узбекистан).
 
В свою очередь, Национальная палата предпринимателей и Торгово-промышленная палата Узбекистана в лице Аблая Мырзахметова и Адхама Исламова подписали план основных мероприятий Казахстанско-узбекского делового совета на 2022 год.
 

Мамин провел встречу с иностранными инвесторами

04.12.2021, 18:26 46036
Мамин провел встречу с иностранными инвесторами
Фото: aigak.kz
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин на площадке Международного финансового центра "Астана" встретился с представителями крупных иностранных инвесторов: Blackrock, Capital Group, Aberdeen Asset Management, Sands Capital, Luxor Capital и Lugard Road Capital, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Обсуждены инвестиционные возможности Казахстана и перспективы расширения присутствия иностранного капитала в стране и регионе. Особое внимание было уделено уникальной для региона инфраструктуре Международного финансового центра "Астана".
 
Глава правительства отметил растущую инвестиционную привлекательность Казахстана на фоне уверенной восстановительной динамики экономики.
 
По итогам десяти месяцев рост ВВП ускорился до 3,5%. Наиболее высокие темпы восстановления достигнуты в строительстве (+7,6%), обрабатывающей промышленности (+5,3%) и сфере услуг (+3,4%).
 
На фоне активного восстановления экономики, наблюдается рост притока прямых иностранных инвестиций. Так, по итогам I полугодия 2021 года объем ПИИ в экономику РК увеличился на 30,4% и составил $11,1 млрд. За 10 месяцев объем инвестиций в финансовый сектор вырос на 12,1%.
 
Представители иностранных компаний подчеркнули, что одним из позитивных сигналов для зарубежных инвесторов стало успешное IPO Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже (LSE) и AIX в 2020 году. При этом особо была подчеркнута ориентированность иностранного капитала на внедрение ESG-принципов и декарбонизацию с учетом актуальных глобальных трендов.
 
Рассмотрены также перспективы реализации программы приватизации государственных активов РК.
 
Во встрече приняли участие руководитель отдела развивающихся рынков Европы и старший портфельный менеджер компании "Blackrock" Крис Колунга, старший портфельный менеджер компании "Capital Group" Артур Кей, ведущий портфельный менеджер компании "Aberdeen Asset Management" Адам Монтанаро, портфельный менеджер компании "Sands Capital" Тиджа Бойе, президент компании "Luxor Capital" Дуглас Снайдер и управляющий партнер компании "Lugard Road Capital" Дуглас Фридман.
 
С казахстанской стороны в переговорах приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам - Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министры энергетики Магзум Мирзагалиев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин, председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев и др.

 

Застройщики Казахстана прогнозируют обвал строительного рынка

04.12.2021, 10:48 78841
Застройщики Казахстана прогнозируют обвал строительного рынка
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Обвал строительного рынка и банкротство строительных компаний пророчат Казахстану отечественные застройщики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Застройщики говорят, что на возведение жилых домов может просто не хватить денег. Все потому, что строительные материалы стремительно дорожают. Только по официальным данным, с начала года цены поднялись на 30%, сообщает телеканал "Астана". 
 
Председатель ассоциации застройщиков Карагандинской области Толеген Ашимов за десятки лет работы на рынке видел многое, но сейчас ситуация почти тупиковая, считает специалист. Строители столкнулись с тотальным удорожанием материалов. Это ставит под угрозу возведение многих объектов, поскольку цены на квадратные метры зафиксированы и почти не корректируются. 
 

Сейчас подрядчики не будут укладываться, появится масса объектов незавершенного строительства. Нормативная цена быстро не может реагировать на изменение рынка. Надо перейти на текущие рыночные цены, цены на жилье будут расти, но упрутся в платежеспособность населения и это может привести к обвалу строительного рынка и банкротствам", - сказал он. 

 
Перейти на работу по текущим рыночным ценам застройщики просят государство давно, но ситуация не меняется годами. Впрочем, "застряли в прошлом" и проектировщики: они упорно пользуются материалами, которые иногда экономически не выгодны, утверждают местные производители теплоблоков. 
 

У нас существует проблема в Казахстане, в частности в нашем регионе, это инертность наших проектных компаний. Они очень сложно с пристрастием подходят к материалу, он новый для них. Хотя Россия и Европа применяет их почти 50 лет. Мы готовы участвовать в проектах, но государство не приходило с предложениями", - говорит директор предприятия по изготовлению теплоблоков Ирина Савченко. 

 
Эксперты видят выход в открытии новых компаний по производству стройматериалов. Возводить дома для населения должно быть выгодно. А насыщенный рынок откорректирует цены.
 

Доступное жилье можно сделать только с недорогими материалами. Те же производства, которые производят строительные материалы, им нужно делать преференции. Где-то по налогам сделать уменьшение. Много возможностей административно поддержать и помочь. Суть порой не в налогах, а чтоб была в реализации поддержка", - сказал экономист Бекнур Кисиков. 

 
А пока даже местные производители вслед за удорожанием импортных материалов, вынуждены повышать свои расценки. Только теплоблоки за год подорожали на 40%. Хотя сырье закупали частично в России и в Казахстане, отмечают предприниматели. 
 
Представители сферы сходятся в одном: комитету по делам строительства пора разработать новую стратегию по регулированию рынка. Поскольку миллионы казахстанцев по-прежнему остро нуждаются в собственном жилье, говорится в сюжете.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов