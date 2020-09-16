Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за год сократилась на 11%

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - В январе-июле 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 10401,2 млн долларов США, передает Kazakhstan Today.

В январе-июле 2020г. взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 10401,2 млн долларов США, что на 11,1% меньше, чем в январе-июле 2019 года, в том числе экспорт - 2847,4 млн долларов США (уменьшился на 19,4%), импорт - 7553,8 млн долларов США (уменьшился на 7,5%)", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

По данным ведомства, в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,4%, Кыргызскую Республику - 4,0%, Республику Беларусь - 3,5%, Республику Армения - 0,1%.

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