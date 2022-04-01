Взаимная торговля Казахстана со странами ЕС выросла на 70% за год

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Товарооборот между Казахстаном и странами Европейского союза за январь - февраль 2022 года составил $6 млрд, что на 70,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($3,5 млрд), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Экспорт из Казахстана в страны ЕС за январь - февраль 2022 года вырос на 84,4% и составил $5,2 млрд. Импорт в Казахстан из стран ЕС за январь - февраль 2022 года вырос на 14% и составил $767,5 млн.
Рост экспорта в страны ЕС обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: нефть сырая - на 81,2% ($4,6 млрд), ферросплавы - рост в 2,5 раза (до $96,3 млн), алюминий необработанный - рост в 2,5 раза (до $58,0 млн), пшеница - рост в 13,2 раза (до $31,7 млн), нефтепродукты - на 40,4% (до $94,6 млн), природный газ - рост в 4,3 раза (до $35,5 млн)", - проинформировали в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
Основными товарами импорта в Казахстан из стран ЕС, по информации ведомства, являются: лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи; вакцины, сыворотки из крови, кровь; двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие; насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы; вычислительные машины; арматура для трубопроводов; телефонные аппараты; изделия из черных металлов прочие.
Взаимная торговля Казахстана с партнерами по ЕАЭС выросла на 37,5%.