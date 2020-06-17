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В WhatsApp запущен сервис электронных платежей

16.06.2020, 13:52 7939
В WhatsApp запущен сервис электронных платежей
Фото: sravnismart.ru
Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - В WhatsApp появилась функция электронных платежей, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг, передает Kazakhstan Today. 
 

Сегодня начинаем запускать платежи для людей, пользующихся WhatsApp в Бразилии. Отправлять и получать деньги так же легко, как делиться фотографиями. Мы также позволяем малому бизнесу делать продажи прямо в WhatsApp", - сообщил Цукерберг.

 
Кроме того, он отметил, что для этих целей создан сервис Facebook Pay. 
 

Мы работаем с местными банками, включая Banco do Brasil, Nubank, Sicredi, а также Cielo - ведущим платежным процессором в Бразилии. Бразилия - первая страна, где мы широко тестируем платежи в WhatsApp. Скоро будет еще больше", - заверил Цукерберг.

 

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