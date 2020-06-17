В WhatsApp запущен сервис электронных платежей

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Сегодня начинаем запускать платежи для людей, пользующихся WhatsApp в Бразилии. Отправлять и получать деньги так же легко, как делиться фотографиями. Мы также позволяем малому бизнесу делать продажи прямо в WhatsApp", - сообщил Цукерберг.
Кроме того, он отметил, что для этих целей создан сервис Facebook Pay.
Мы работаем с местными банками, включая Banco do Brasil, Nubank, Sicredi, а также Cielo - ведущим платежным процессором в Бразилии. Бразилия - первая страна, где мы широко тестируем платежи в WhatsApp. Скоро будет еще больше", - заверил Цукерберг.
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