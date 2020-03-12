Москва. 11 марта. Kazakhstan Today - Цена на нефть марки WTI повысилась на 3,87%, передает Kazakhstan Today.
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), сообщает ТАСС.
Отмечается, что минимальная цена в ходе торгов достигала $33,54 за баррель.
В понедельник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% - до $33,94 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI опустилась на 27,1% - до $32,48 за баррель.
Во вторник цена на нефть марки Brent выросла до $35,85, а стоимость нефти марки WTI достигла $32,38 за баррель (плюс 4,02%).
Нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.
Напомним, министр энергетики РК Нурлан Ногаев заявил, что Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти в 2020 году.
Есть планы на 2020 год, мы будем их придерживаться. И, согласно этим планам, у нас особо наращивания или снижения по объему нет", - сказал глава Минэнерго.
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