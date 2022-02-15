Январские события несущественно повлияют на экономику Казахстана - Миннацэкономики

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НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков на встрече с послами иностранных государств в Казахстане рассказал об экономической ситуации и последних экономических инициативах страны в свете недавних трагических событий января, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы не ожидаем, что трагические январские события окажут существенное влияние на годовой экономический рост, так как экономическая активность была нарушена временно и только в отдельных регионах. Пострадавшим, в том числе малому и среднему бизнесу, индивиудальным предпринимателям и населению оказывается необходимая помощь", - сообщил Жаксылыков.

По его словам, в прошлом году экономический рост вышел на динамичную траекторию. Реальный ВВП составил 4%, превысив первоначальный прогноз в 3,1.

Он подчеркнул, что в настоящее время Миннацэкономики активно участвует в разработке программы действий правительства на 2022 год по реализации инициатив президента. В документе будет конкретизирована работа правительства по стимулированию инклюзивного экономического роста, обеспечению макроэкономической стабильности и развитию предпринимательства.

Также разрабатываются программа повышения доходов населения и предложения по кардинальному реформированию субъектов квазигосударственного сектора.

Жаксылыков подчеркнул, что принятый министерством оперативный план мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране содержит ряд неотложных и краткосрочных мер. Они призваны обеспечить безопасность и всестороннюю поддержку граждан и субъектов предпринимательства, а также стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране.

Данный план направлен на скоординированное выполнение государственными органами соответствующих задач в течение ближайших месяцев. Его реализация приведет к ускоренному восстановлению экономической ситуации в стране и возвращению к нормальной жизни", - добавил первый вице-министр.