Япония закупит конину из Казахстана для производства ценных деликатесов

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Минсельхоз РК открыл рынок Японии для экспорта казахстанской конины и лошадей, передает Kazakhstan Today.

Открытию нового рынка предшествовала большая подготовительная работа. В рамках развития экспортного потенциала в 2018 году Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК направил первый запрос иностранным коллегам, в котором заявил о заинтересованности казахстанских фермеров и предпринимателей в поставке конины в Японию", - сообщили в пресс-службе МСХ Казахстана.

По информации ведомства, в результате длительных переговоров Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии согласовало ветеринарный сертификат на экспорт мяса, мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и переработке лошадей, а также направило официальное уведомление об открытии экспорта с 25 мая 2020 года.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК составил список казахстанских предприятий, готовых экспортировать свою продукцию. На запрос, направленный сельхозтоваропроизводителям через Мясной союз, НПП "Атамекен" и областные территориальные инспекции Комитета, отозвались 34 отечественных предприятия. Информация о них недавно была передана японской стороне.

Стоит отметить, что Япония заинтересована не только в импорте конины, но и в поставках живых лошадей на убой.

До текущего момента главным экспортером конины в Японию являлась Канада. В Стране восходящего солнца конское мясо издавна употребляется в сыром виде и считается деликатесом. За высокие вкусовые качества особо ценится мясо, срезанное с ребер. Из конины готовят суши и мясные нарезки сашими, отметили в пресс-службе.

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