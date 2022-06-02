Досрочно прекращены полномочия председателя совета директоров АО "НК "КТЖ", независимого директора Шомоди Кальман. Избран председателем совета директоров АО "НК "КТЖ", независимым директором Лавриненко Юрий Иванович", - сообщает пресс-служба нацкомпании.
Юрий Лавриненко возглавил совет директоров КТЖ
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Также на следующий год мы решили сами закупать семена сахарной свеклы и раздавать крестьянам в счет будущего урожая", - отметил Каргабаев.
Ручного труда абсолютно нет. Посмотрите, вы не увидите здесь сорняков, абсолютно чистое поле", - прокомментировал руководитель крестьянского хозяйства Владимир Бондаренко выращивание новых сортов сахарной свеклы.
Мы с марта этого года вышли на полную мощность, производим 650 тонн сахара в сутки. Проблем нет. Были проблемы, когда Россия закрыла границу. Но мы продумали и решили вопросы логистики", - рассказал генеральный директор Таразского сахарного завода Александр Шлегель.
Цену поднимают розничные торговцы, я их не понимаю. Сейчас спрос большой, это связано с тем, что Россия закрыла границу. Мы продаем равномерно свою продукцию по всем регионам Казахстана. Реализация осуществляется предприятием по графику исключительно на внутренний рынок для населения и производителям сахаросодержащей продукции, в том числе через СПК", - сообщил Шлегель.
NCOC останавливает работы на Кашагане из-за ремонта
Целью планово-предупредительного ремонта производственных объектов месторождения Кашаган является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами РК, а также выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи. Масштабные работы объемом более 2 млн человеко-часов планируется выполнить в течение 45 дней", - сообщили в компании NCOC.
В КФГД повысили максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге
Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев были незначительно повышены - на 0,1 процентного продукта, а на 24 месяца - снижены на 0,1 процентного продукта ввиду изменения средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка", - сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Июнь
|
Июль
|
Июнь
|
Июль
|
Несрочные депозиты
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
14,0
|
14,0
|
13,5
|
13,5
|
6 месяцев
|
14,0
|
14,0
|
13,5
|
13,5
|
12 месяцев
|
13,5
|
13,5
|
13,0
|
13,0
|
24 месяца
|
9,4
|
9,4
|
9,2
|
9,2
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
14,5
|
14,5
|
14,0
|
14,0
|
6 месяцев
|
14,5
|
14,5
|
14,0
|
14,0
|
12 месяцев
|
15,0
|
15,1▲
|
13,8
|
13,9▲
|
24 месяца
|
12,4
|
12,3▼
|
11,6
|
11,5▼
МИИР Казахстана сообщило о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков
Как известно, в соответствии с мировой практикой в сфере международных автомобильных перевозок в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на "перецепку". В Казахстане данные требования введены в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию "Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении". За нарушение данных требований в РК предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (на водителей АТС) и 500 МРП (на юридических лиц). При этом требования, запрещающие "перецепку", в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков", - пояснили в министерстве.
Следует подчеркнуть, что недавно в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете "перецепки" до 1 января 2023 года. В этой связи требование о запрете "перецепки" в Казахстане продолжает действовать", - отметили в МИИР РК.
Требование о запрете "перецепки" не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков так же, до начала следующего года. В настоящее время компетентными государственными органами и организациями Казахстана и РФ проводятся соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения", - проинформировали в ведомстве.
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В МТИ призвали не создавать ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве
Ажиотажа быть не должно, поставки идут регулярно. Возможно, где-то в некоторых торговых сетях в какой-то момент наступают небольшие перебои с поставками, но это связано с тем, что груз идет к нам вагонами. Возможно, до некоторых торговых объектов он вовремя не поступает. Но в целом в крупных и средних торговых объектах сахара достаточно", - сказал председатель Комитета торговли.
В нужном объеме мы всегда сахар доставим. У нас есть операторы - партнеры зарубежных стран, есть импортеры, есть четко выстроенная работа по поставке ежемесячной. Не надо населению создавать панику. Сахар будет в том объеме, который необходим. Если население хочет купить больше того, что ему нужно, оно имеет право. Но тогда торговая сеть, чтобы не создавать у себя дефицит, примет меры, чтобы население не скупало в большем количестве, чем нужно", - сказал Ержан Казанбаев.
Газификация северных регионов Казахстана путем поставки газа из России потребует вложений
В ходе заседания казахстанско-российской рабочей группы, прошедшего 11 февраля текущего года, российская сторона отметила, что готова рассмотреть варианты газификации северных и восточных регионов страны при условии покупки газа по коммерческой цене. На сегодня проводятся расчеты по определению цены на газ. В целях рассмотрения альтернативных вариантов газификации 12 апреля текущего года в ходе совещания с ПАО "Газпром" казахстанской стороной было также предложено изучить вариант газификации путем поставки сжиженного природного газа из Российской Федерации. Вместе с тем данный вариант требует вложений в строительство инфраструктуры по компримированию и регазификации", - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
АО "АстанаГаз КМГ" завершены работы по корректировке ТЭО "Строительство магистрального газопровода "Сарыарка" II-III этапы. Участок Нур-Султан – Кокшетау – Петропавловск, ведутся работы по устранению замечаний РГП "Госэкспертиза"", - заявил премьер-министр РК.
Учитывая изложенное, отмечаем, что после получения всех исходных данных (цена на газ, стоимость строительства, охват населения и т.д.) будет выработан окончательный оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны", - добавил он.
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