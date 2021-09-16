Юрлицам вернули более 2 трлн тенге, излишне уплаченных в бюджет

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НУР-СУЛТАН. За 8 месяцев 2021 года юридические лица возвратили из бюджета более 2 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, таможенных платежей, пени проводится органами государственных доходов без заявления налогоплательщика в счет погашения налоговой задолженности и по налоговому заявлению в счет предстоящих платежей. Это означает, что для проведения зачета в счет погашения налоговой задолженности представление заявления налогоплательщика не требуется", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

По данным ведомства, за 8 месяцев текущего года проведено:

1) зачетов в счет погашения налоговой задолженности и в счет предстоящих платежей:

- по юридическим лицам в количестве более 187 тыс. на сумму 687,9 млрд тенге;

- по индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в количестве более 482,0 тыс. на сумму 9 528,7 млрд тенге;

2) возвратов на банковский счет:

- по юридическим лицам в количестве 51 тыс. на сумму 2201,7 млрд тенге;

- по индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 116,8 тыс. на сумму 8,7 млрд тенге.

По другим обязательным платежам в бюджет, по которым лицевые счета в органах государственных доходов не ведутся, администрирование проводится другими уполномоченными государственными органами, зачеты и возвраты проводятся на основании документов, выданных соответствующим уполномоченным государственным органом и подтверждающих не совершение ими действий", - разъяснили в комитете.

В КГД также напомнили, что с 1 января 2021 года сокращены сроки проведения зачетов и возвратов излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, таможенных платежей, пени с 10 рабочих дней до 5 рабочих дней.

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