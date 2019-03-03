Астана. 11 декабря. Kazakhstan Today - За 11 месяцев объем добычи нефти и конденсата вырос на 4,9%, передает Kazakhstan Today.





Как сообщил сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева министр энергетики Канат Бозумбаев, за 11 месяцев 2018 года основные показатели топливно-энергетической отрасли показывают положительную динамику роста.





Объем добычи нефти и конденсата составил порядка 82,4 млн тонн, показав рост на 4,9% к соответствующему периоду 2017 года. Как отметил К. Бозумбаев, добыча нефти по трем крупным проектам составила 49 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган - 12 млн тонн, на Тенгизе - 25,9 млн тонн, на Карачаганаке - 11,1 млн тонн. Экспорт нефти составил 66 млн тонн, что на 3,8% больше к аналогичному периоду 2017 года.





Объем переработки нефти составил порядка 15 млн тонн, показав рост на 8,6% к аналогичному периоду 2017 года, и выше плана на 2,4% за 11 месяцев текущего года. Объем производства нефтепродуктов (авиакеросин, дизельное топливо, мазут, бензин) составил 10,6 млн тонн, показав рост на 9,3% к аналогичному периоду 2017 года и на 3,9% к плану на 11 месяцев текущего года", - доложил министр энергетики К. Бозумбаев.





В целом, по словам министра, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, дефицита на ГСМ не наблюдается. По состоянию на 10 декабря по Казахстану средняя розничная цена на бензин Аи-92 составляет 154,8 тенге, на межсезонное дизельное топливо - 193,2 тенге. Количество остатков ГСМ на нефтебазах страны достаточно для покрытия потребности внутреннего рынка: запасы бензина Аи-92 - 267,5 тыс. тонн (на 30 дней), а дизтоплива - 143,2 тыс. тонн (на 11 дней).





Кроме того, объем добычи газа составил 50,5 млрд кубометров, показав рост по сравнению с январем - ноябрем 2017 года на 4,8%, или на 6,1% больше к плану на 11 месяцев текущего года. Экспорт газа составил 17,9 млрд кубометров, что больше аналогичного периода 2017 года на 14%.





По данным МЭ РК, произведено 2,8 млн тонн сжиженного нефтяного газа, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Производство нефтяного битума составило 809 тыс. тонн, что составляет 147% к аналогичному периоду 2017 года и 108% к плану 2018 года.





Выработка электроэнергии составила 96,7 млрд кВт-ч, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.





Объем добычи урана составил 19,6 тыс. тонн (план на 11 месяцев - 19,4 тыс. тонн, план 2018 - 21,6 тыс. тонн), что составляет 93% к соответствующему периоду 2017 года, и 100,8% к плану на 11 месяцев текущего года.





Топливно-энергетическая отрасль продолжает динамичное развитие. Достижение основных показателей на постоянном контроле и мониторинге Министерства", - цитирует К. Бозумбаева официальный портал премьер-министра.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства