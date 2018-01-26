Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - За 2017 год золотовалютные резервы Национального банка выросли, по предварительным данным, на 4,7%, до $31,1 млрд, передает Kazakhstan Today.

"Активы Национального фонда в иностранной валюте составили $57,7 млрд, общие международные резервы страны составили $88,8 млрд, или 57% от ВВП", - сообщил на пресс-конференции председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

По данным Нацбанка, поступление валюты на счета правительства и других организаций в Национальном банке были нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга правительства. Кроме этого, произошло снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте.

Денежная база расширилась за 2017 год на 7,3% и на конец декабря составила, по предварительным данным, 5538,7 млрд тенге. Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 7,7%, до 5162,3 млрд тенге. Денежная масса за 2017 год снизилась на 1,7%, до 19 456,0 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 11,3%, до 1946,3 млрд тенге.

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