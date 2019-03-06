За 2018 год из Казахстана уехали почти 42. тыс. человек

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Названы самые популярные страны для эмигрантов из Казахстана, передает Kazakhstan Today.

За 2018 год страну покинули 41,9 тыс. человек - на 11,1% больше, чем годом ранее. Количество прибывших в Казахстан сократилось до 12,8 тыс. человек, снизившись на 20,5% по сравнению с прошлым годом. Сальдо миграции составило 29,1 тыс. человек, пишет Finprom.kz

В основном казахстанцы эмигрировали в страны СНГ: за январь-декабрь 2018 года количество эмигрантов в этом направлении составило 37,8 тыс. человек.

Среди трудоспособного населения за 12 месяцев 2018 года из Казахстана выбыло 29,1 тыс. человек (в том числе в страны СНГ - 26,3 тыс. человек).

Наибольшее количество уехавших за границу отмечается в Восточно-Казахстанской области - 4,44 тыс. человек. На втором месте Костанайская область - 4,38 тыс. человек. На третьем Карагандинская область - 3,87 тыс. человек.

По количеству прибывшего в страну трудоспособного населения лидирует Алматинская область - 1,6 тыс. человек. В Мангистаускую область приехали 1,3 тыс. человек. На третьем месте Алматы - 1 тыс. человек.

Самый высокий уровень положительного сальдо миграции отмечается в Мангистауской области: 958 человек, то есть здесь число прибывших превышает количество выбывших.

Страну покинули 22,7 тыс. специалистов со стажем свыше 15 лет - на 11,3% больше, чем годом ранее. В том числе утечка по техническим специальностям - 7,4 тыс. человек (+12,1% год к году); экономическим - 3,9 тыс. человек (+8,3% год к году); педагогическим - 2,5 тыс. человек (+8,7% год к году). В перечисленных специальностях показатели сальдо миграции наиболее негативны, отток специалистов не восполняется притоком.

За 12 месяцев 2018 года почти 90,2% покинувшего страну населения уехало в страны СНГ, из них 97,5% - в Россию.

Остальные 9,8% населения предпочли другие страны. В Германию уехали 2,7 тыс. человек, доля от всего выбывшего из страны населения, за исключением уехавших в страны СНГ, составляет 65%. На втором месте США (8,2%), на третьем - Израиль (3,3%).

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