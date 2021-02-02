За 2021 год на Морском терминале отгружено 4 120 449 тонн нефти

Москва. 1 февраля. Kazakhstan Today - За январь 2021 года на Морском терминале (МТ) КТК отгружено 4 120 449 тонн (32 668 264 барреля) брутто. На МТ обработан 41 танкер, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба АО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р", из отгруженных в январе 2021 года 4 120 449 тонн нефти 1 716 955 тонн - нефть месторождения Тенгиз, 993 792 тонны - нефть месторождения Карачаганак, 817 329 тонн - нефть Кашаганского месторождения, а также 1164 тонны нефти от других казахстанских производителей.

Всего казахстанские грузоотправители отгрузили за январь 3 529 240 тонн нефти, еще 591 209 тонн отгруженной нефти поступило с территории России.

Напомним, что действующий рекорд месячной отгрузки был установлен в марте 2020 года. Тогда на МТ КТК было перевалено 6 450 676 тонн (51 118 685 баррелей) брутто. Это количество углеводородного сырья приняло в свои танки 61 нефтеналивное судно.

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