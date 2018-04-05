За 20 лет в Астану было инвестировано почти 8 трлн тенге - Исекешев

Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - В здании городского акимата в Астане с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит совещание по вопросам дальнейшего развития столицы, передает Kazakhstan Today.

Совещание посвящено дальнейшему развитию города и подготовке к его 20-летию.

"Мы в этом году собрались накануне 20-летия Астаны, которая за короткий период стала настоящим миллионным мегаполисом, с соответствующей инфраструктурой, известным в мире городом, где проходят важнейшие мировые события, которые обращают на себя внимание всего мира. Мне запомнились слова известного американского журналиста Ларри Кинга, когда он был здесь, сказал: "Во всех историях страны завоевывают города, а Казахстан строит. Я думаю, в этих словах сказано все. Мы радуемся тому, то сделано, это победа нашего народа, казахстанцев. И в этом есть наша заслуга. Но на этом мы не останавливаемся, будем работать дальше", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Как сообщил присутствующим аким Астаны Асет Исекешев, для развития города в качестве одного из ключевых политических, деловых, культурных и научных центров Евразийского пространства и создания комфортной городской среды реализуется новая Программа развития Астаны до 2020 года. Проект призван обеспечить дальнейшую трансформацию города с учетом 17 целей устойчивого развития ООН и стандартов ОЭСР.

"Программа определяет две основные цели. Первая, институциональная цель - формирование города по новой модели развития, модели регионального хаба, глобального "умного" города, одного из центров Евразийского пространства. Вторая цель - повышение благополучия жителей через улучшение качества городской среды и рост доходов населения", - сказал Исекешев.

Он отметил, что в столице сформировалась самодостаточная структура экономики, опирающаяся на малый и средний бизнес. Объем выпуска продукции малого и среднего бизнеса (МСБ) достиг 4,3 трлн тенге, а доля МСБ в структуре ВРП города превысила 57%. Этот показатель является самым высоким среди регионов Казахстана.

"Нурсултан Абишевич, Ваша политика индустриализации позволила создать развитый промышленный сектор, объем производства которого достиг уже 550 млрд тенге", - сказал А. Исекешев.

По темпам роста обрабатывающей промышленности в прошлом году Астана вышла на первое место среди регионов Казахстана. Уровень безработицы составил 4,6%. Это один из самых низких показателей в республике.

За счет принятия различных программ (льготное финансирование и программа "Astana Retail") инфляция за год снизилась почти на 3 пункта - до 7,5%.

Исекешев также сообщил, что инвестиции государства в развитие Астаны окупились более чем в 2 раза.

Город за 20 лет обеспечил порядка 6,3 трлн тенге поступлений в госбюджет. За этот же период объем полученных трансфертов составил 2,3 трлн тенге. Средства, потраченные на строительство и развитие столицы, окупились в разы. При этом доля внебюджетных инвестиций достигла 80%. Суммарный объем инвестиций за 20 лет составил почти 8 трлн тенге. В прошлом году объем инвестиций достиг рекорда - 945 млрд тенге. Из них почти 200 млрд тенге - прямые иностранные инвестиции.

"Хотелось бы отметить рост внебюджетных инвестиций, их доля достигла порядка 80%. Благодаря выстроенной вами модели развития город за 20 лет обеспечил порядка 6,3 трлн тенге поступлений в госбюджет, за этот же период объем полученных трансфертов составил 2,3 трлн тенге", - подчеркнул Исекешев.

По словам акима Астаны, поступления в государственный бюджет достигли порядка 1 трлн тенге, рост - в 78 раз. Из них 77% направляются в республиканский бюджет.

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