Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - За 4 месяца казахстанцы обналичили с платежных карт почти 4 триллиона тенге, на 27% больше, чем годом ранее, передает Kazakhstan Today.
По данным Ranking.kz, наибольший всплеск активности отмечен на юге - в Алматинской области и ЮКО.
"Выдача наличных на территории РК за январь-апрель 2018 года составила 3,9 трлн тенге, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций выросло на 15,2%, и составило 82,9 млн", - сообщают эксперты.
На долю банкоматов при обналичивании приходится 84,8% от всего объема - 3,3 трлн тенге, рост за год на 28,7%. Оставшиеся 15,2% приходятся на POS-терминалы - 592,1 млрд тенге, рост за год на 18,2%.
По годовому росту объемов снятия наличных с платежных карт среди регионов РК лидирует Алматинская область - на 37,9%, до 174,9 млрд тенге. Доля от РК выросла с 4,1% до 4,5%. Следом идет ЮКО - на 35,1%, до 345,4 млрд тенге; доля от РК выросла с 8,3% до 8,8%. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область - годовой рост на 31,5%, до 119,2 млрд тенге. Доля от РК выросла с 2,9% до 3,1%.
В целом, рост объема обналиченных средств за год зафиксирован во всех 16 регионах страны.
По годовому росту транзакций - схожая картина и те же лидеры.
Рост в Алматинской области составил 21,9%, до 3,8 млн транзакций. Доля от РК выросла с 4,3% до 4,6%.
У ЮКО рост год-к-году - 19,6%, до 7,2 млн транзакций. Доля от РК выросла с 8,3% до 8,6%.
В Кызылординской области рост числа транзакций при снятии наличности с карт составил 18,5%, до 2,5 млн транзакций. Доля от РК выросла с 3% до 3,1%.
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