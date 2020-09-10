В январе - июле внешнеторговый оборот составил $48,7 млрд - МНЭ РК

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - За 7 месяцев внешнеторговый оборот составил $48,7 млрд, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.

За 7 месяцев внешнеторговый оборот составил $48,7 млрд. Экспорт составил $28,6 млрд, импорт - $20,1 млрд. Сохраняется положительное сальдо торгового баланса на уровне $8,5 млрд", - сказал Даленов.

По его словам, в отчетный период сохраняется положительный рост в реальном секторе экономики. Это строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Наблюдается увеличение экспорта товаров готовой продукции.

По словам главы экономического ведомства, в январе - июле экспорт автомобилей вырос в 7 раз, ферросилиция - в 6 раз, масла подсолнечного - в 1,7 раз, титановых слитков - на 20,5%. В отчетном периоде обеспечен экспорт в 105 стран мира.

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