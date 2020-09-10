За 8 месяцев 2020 года в госбюджет РК поступило 5,5 трлн тенге

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев доложил на заседании правительства о результатах исполнения бюджета за 8 месяцев 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По его информации, в государственный бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 5,5 трлн тенге, в республиканский бюджет - на сумму 3 трлн 455 млрд тенге. Неисполнение плана по доходам составило 610 млрд тенге.

Основные суммы неисполнения приходятся на такие налоги, как НДС (596 млрд тенге) и КПН (260 млрд тенге). Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 121% и составили более 2 трлн тенге. План перевыполнен на 353 млрд тенге. Из них по налогам - на 328 млрд тенге. Во всех регионах планы доходов перевыполнены. Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского - на 99,5%, местных бюджетов - на 98,4%. Расходы республиканского бюджета составили 9 трлн 251 млрд тенге. Не исполнено - 45 млрд тенге. Из них экономия - 17 млрд тенге, не освоено - 28 млрд тенге", - сообщает пресс-служба премьер-министра.

По словам Жамаубаева, основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур, процедур заключения договоров, непредставление актов выполненных работ, не поставка товаров в связи с карантинными ограничениями, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, а также недостаточность средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета.

По его информации, расходы местных бюджетов составили 4,9 трлн тенге. Не исполнено - 80 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,3 трлн тенге. По предварительным данным, на 1 сентября им выделено 1,4 трлн тенге. Из них освоено - 97,9%. Не исполнено - 29 млрд тенге. Из них экономия - 7 млрд тенге, не освоено - 22 млрд тенге. За прошедшие 8 месяцев камеральным контролем охвачены более 1 млн процедур государственных закупок на сумму 12,3 трлн тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 4,6 трлн тенге. Проведено более 1 тыс. аудиторских мероприятий", - говорится в сообщении.

Глава Минфина уточнил, что аудитом охвачено 603 млрд тенге бюджетных средств, при этом установлены финансовые нарушения на сумму 168 млрд тенге. "Устранены нарушения на 162 млрд тенге путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 966 рекомендаций. Из них исполнено 760", - отметил Жамаубаев.

По его информации, комплексный план приватизации на 2016-2020 годы выполнен на 93%. В 2020 году планируется реализовать 74 объекта, 39 из них уже выставлены на продажу. За отчетный период продано 6 объектов на сумму 88,4 млрд тенге. 32 объекта находятся на торгах. 5 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию. 18 объектов будут выставлены на продажу до конца года. По 13 объектам сроки реализации перенесены на 2021-2024 годы.

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