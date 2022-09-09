За 8 месяцев по ТМТМ перевезено 1,3 млн тонн грузов

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - За 8 месяцев по Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевезено 1,3 млн тонн грузов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наблюдается положительная динамика роста объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В частности, за 8 месяцев по ТМТМ перевезено1,3 млн тонн грузов, что в 2,5 раз больше аналогичного периода 2021 года", - сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Отмечается, что на сегодняшний день транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему порядка 6 млн тонн.
С резким ростом объемов перевозок грузов выросла и нагрузка на транспортную инфраструктуру, что сказалось на сервисе и выявило узкие места на маршруте ТМТМ", - проинформировал представитель АО "KTZ Express" Айбек Капар.
В министерстве подчеркнули, что развитие транспортной инфраструктуры и транзитной связанности грузопотоков непосредственно влияет на повышение конкурентоспособности Транскаспийского маршрута, возросла роль морских портов Актау и Курык.
За 8 месяцев текущего года в направлении Азербайджана через морские порты РК перевалено 1,9 млн тонн грузов, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что казахстанские экспортеры планируют перевезти по маршруту ТМТМ 2 млн тонн грузов.