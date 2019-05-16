За апрель цены на продажу нового жилья повысились на 0,7% в Казахстане

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане в апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на продажу нового жилья повысились на 0,7%, передает Kazakhstan Today.

"В апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на продажу нового жилья повысились на 0,7%, перепродажу благоустроенного - на 0,4%, а неблагоустроенного - не изменились. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась на уровне предыдущего месяца", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В апреле 2019 года цена на продажу нового жилья в среднем составила 280 081 тенге за квадратный метр, перепродажу благоустроенного - 191 450 тенге за квадратный метр, а неблагоустроенного - 119 365 тенге за квадратный метр. Цены арендной платы за благоустроенное жилье составила 1431 тенге за квадратный метр.

По данным Статкомитета, количество сделок купли-продажи жилья в январе - апреле 2019 года составило 87 246. Количество сделок купли-продажи жилья за январь - апрель 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 19,7%.

В апреле 2019 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 28 189 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 47,3%.

Наибольшее количество сделок было зарегистрировано в Алматы (5084), Нурсултане (3202) и Карагандинской области (2799).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства