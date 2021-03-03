За февраль на морском терминале КТК перевалено 5,5 млн тонн нефти

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - За февраль 2021 года на Морском терминале (МТ) КТК перевалено 5 493 045 тонн (43 526 284 баррелей) нефти брутто, передает Kazakhstan Today.

В указанном месяце на МТ отгружено 52 танкера, таким образом, за первые 2 месяца текущего года в Южной Озереевке обработано 93 судна", - сообщили в пресс-службе КТК.

Из отгруженных в феврале 2021 года 5 493 045 тонн нефти 2 469 126 тонн - это нефть месторождения Тенгиз, 963 051 тонн - нефть месторождения Карачаганак, 1 363 961 тонн - нефть Кашаганского месторождения, а также 33 891 тонна нефти от других казахстанских производителей.

Всего казахстанские грузоотправители отгрузили за февраль 4 830 029 тонн нефти, еще 663 016 тонн отгруженной нефти поступило с территории России. График отгрузки на февраль выполнен полностью.

C 2001 года по 28 февраля 2021 года включительно на Морском терминале КТК обработано 6740 танкеров.

Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Российская Федерация (представлена Транснефтью – 24% и КТК Компани - 7%) - 31%, Республика Казахстан (представленная "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC -1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

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