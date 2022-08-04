За год продовольственные товары в Казахстане подорожали сразу на 19,2%

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - По итогам июня текущего года цены на продовольственные товары выросли на 1,9% за месяц, а с начала года удорожание составило сразу 15,7%. За год, то есть по сравнению с июнем 2021 года, продовольственные товары подорожали сразу на 19,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По результатам обследования "Качество жизни населения", которое БНС АСПиР РК проводит ежегодно в марте, в сфере продовольственной безопасности доля респондентов, обеспокоенных тем, что у них не будет в достатке еды из-за нехватки денег или других ресурсов, составила 5,7%, что лучше предыдущих результатов (в 2021 году было 6,6%, в 2020-м - 7,1%, в 2019 году - 9,4%). В то же время доля тех, кто затруднился ответить на этот вопрос, выросла за год с 3% до 4%, а тех, кто не захотел отвечать - с 1,8% до 2%, информирует energyprom.kz

При этом доля респондентов, которые не ели целый день из-за недостатка денег или других ресурсов, за год выросла с 0,5% до 1,3%. Ещё 2,6% респондентов в этом случае затруднились ответить, случались ли такие критические ситуации, а 2,5% отказались отвечать", - говорится в обзоре.

В разрезе местности доля тех, у кого были поводы беспокоиться, что из-за недостатка денег или других ресурсов у них не будет достаточного количества еды, выше на селе, чем в городах: 5,9% против 5,6%. В гендерном разрезе женщинам чаще приходилось беспокоиться об этом, чем мужчинам: 6,3% против 4,9%.

Доля тех, кому в течение последних двенадцати месяцев доводилось не есть целый день из-за недостатка денег или других ресурсов, одинакова в сельской и городской местности: 1,3%. В гендерном разрезе с такой ситуацией также чаще сталкивались женщины (1,4% респонденток), чем мужчины (1,1%)", - сообщают аналитики.

По статусу занятости меньше всего беспокойства о своей продовольственной безопасности высказали самостоятельно занятые: всего 5,3%. Среди наёмных работников о возможном недостатке еды из-за нехватки денег или других ресурсов беспокоились 5,5% респондентов, а среди безработных - каждый десятый опрошенный.

В то же время доля тех, кому случалось в течение 12 месяцев не есть целый день из-за недостатка денег или других ресурсов, меньше всего среди работающих по найму: лишь 1%. Следом идут самостоятельно занятые - 1,4%, а среди безработных их доля составила уже 4,1%.

По возрастным группам доля тех, кому случалось голодать, больше всего среди респондентов в возрасте от 39 до 48 лет: 2%. Следом идут пенсионеры по возрасту (58/63 года и старше) - 1,5%, - и лица предпенсионного возраста (49-57/62 года) - 1,2%.

Минимальна доля тех, кому приходилось не есть целый день из-за нехватки денег, среди респондентов в возрасте от 15 до 17 лет: всего 0,5%.



