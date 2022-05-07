Прирост цен на рыке жилья наблюдается пятый год подряд. Снижение цен было лишь в 2016 году, тогда новое жилье подешевело на рынке на 3,6 %, в 2017 году цены квадратного метра вторичного рынка подешевели на 1,6%", - отметили в бюро.
За год цены на квартиры в Казахстане повысились на 27,7%
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Уклонение от налогов и фиктивные счета-фактуры: КГД выявил грубые нарушения на таможне
По выявленным нарушениям в отношении 9 УЭО и 1 филиала УЭО завершены выездные таможенные проверки, сумма доначислений составила 107 млрд тенге. Также установлены факты уклонения от уплаты налогов на 58 млрд тенге. Общая сумма нарушений за 3 года - 165 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе КГД.
Все указанные нарушения выявлены благодаря информационным системам Комитета госдоходов, на базе которых действует система прослеживаемости товаров от импорта/производства до розничной реализации/экспорта", - отметили в ведомстве.
В рамках поручений главы государства работа по наведению порядка на таможенной границе и повышению доходной части бюджета находится на особом контроле", - подчеркнули в комитете.
В Казахстане за месяц амбулаторные услуги подскочили в цене почти на 4%
В месячной динамике первичный прием у врача подорожал за март на 4,3%, стоматологические услуги - на 3,4%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 3%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях - на 2,4%", - информирует energyprom.kz.
В марте текущего года первичный прием у врача в среднем по стране обходился населению в 3,9 тысячи тенге. Среди крупных городов дороже всего первичный прием стоил в Атырау (5,2 тысячи тенге), столице (5,1 тысячи тенге) и Алматы (4,9 тысячи тенге). Дешевле всего услуга обходилась в Туркестане (2,5 тысячи тенге)", - заявили они.
По данным экспертов, УЗИ брюшной полости в среднем по стране стоило 4,3 тысячи тенге. Самые высокие цены на услугу были отмечены в Актау (5,8 тысячи тенге), самые низкие - в Актобе (2,7 тысячи тенге). Общий анализ крови в среднем по стране можно было сделать за 1,4 тысячи тенге. Дороже всего анализ стоил в Усть-Каменогорске (1,8 тысячи тенге), дешевле всего - в Талдыкоргане (863 тенге). Стоимость общего анализа мочи в среднем составляла 777 тенге. Самая высокая цена была зарегистрирована в Шымкенте (878 тенге), самая низкая - в Семее (687 тенге).
В региональном разрезе рост цен в месячной динамике сильнее всего ощутили жители Акмолинской области - сразу на 9,5%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (7,7%) и Алматы (6,1%). В 4 из 17 регионах РК цены остались на прежнем уровне", - отмечают аналитики.
С начала года сразу на 12,5% выросли цены в Туркестанской области, на 9,5% - в Акмолинской, на 8,5% - в Алматинской. В годовой динамике значительный рост цен наблюдался в Туркестанской (сразу плюс 22,2%), Алматинской (плюс 14,8%) и Акмолинской (плюс 13,5%) областях.
"Банк ЦентрКредит" завершил сделку по приобретению "Альфа-Банк Казахстан"
После перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK с полным наименованием АО "ДБ "ECO BANK", - говорится в сообщении банка.
Покупка банка, находящегося под санкциями, проводится в Казахстане впервые, причем в максимально короткие сроки. За успешный результат благодарю всех участников этой сделки. Главным приоритетом для нас является решение поступающих запросов от действующих клиентов. Мы также должны сфокусироваться на команде и увеличить вовлеченность сотрудников в бизнес-процессы нового банка. Все это в дальнейшем поможет нам укрепить позиции и запускать новые удобные и простые банковские продукты для наших клиентов с выстраиванием долгосрочных и партнерских отношений", - сказал председатель правления АО "Банк ЦентрКредит" Галим Хусаинов.
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Ашимбаев: базовая ставка сдерживает кредитование экономики Казахстана
Мы в последние годы сжимаем кредитование экономики. На это работает и высокая процентная ставка - порядка 14%. Мы понимаем, что это сегодня чуть ли не главный механизм у правительства для сдерживания инфляции. Ну а дальше как? Если внешние риски будут сохраняться, мы с высокой базовой ставкой не сможем развивать нашу экономику. Дальше как нам адаптироваться к этой ситуации?" - сказал спикер.
С одной стороны - банки не кредитуют экономику или кредитуют по высокой процентной ставке. С другой стороны, мы берем государственные деньги и субсидируем процентную ставку для МСБ. Только по линии фонда "Даму" 170 млрд тенге в этом году выделяем. Крупный бизнес субсидируется де-факто через Банк развития Казахстана. Таким образом, получается, мы держим высокую процентную ставку, одновременно идут расходы из госбюджета на то, чтобы уменьшить эту процентную ставку. Мы в каком-то замкнутом кругу оказываемся. Самое любопытное, похоже, что эта ситуация устраивает и соответствующие государственные органы, и банки второго уровня. Меньше риски, меньше ответственности", - подчеркнул Ашимбаев.
В Казахстане утверждены ставки и коэффициенты утилизационного платежа
Базовая ставка и коэффициенты утилизационного платежа
в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники
Виды и категории транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники
Базовая ставка
Коэффициент
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
50 МРП
0
С рабочим объемом двигателя:
До 1 000 см3
50 МРП
1,5
От 1 001 см3 до 2 000 см3
50 МРП
3,5
От 2 001 см3 до 3 000 см3
50 МРП
5
Свыше 3 001 см3
50 МРП
11,5
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X»)
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
50 МРП
0
Полной (технически допустимой максимальной) массой:
До 2,5 тонн
50 МРП
3,5
От 2,501 тонн до 3,5 тонн
50 МРП
7,5
От 3,501 тонн до 5 тонн
50 МРП
7,5
От 5,01 тонн до 8 тонн
50 МРП
8
От 8,01 тонн до 12 тонн
50 МРП
9,5
От 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей
50 МРП
10,5
От 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей
50 МРП
20,5
Седельные тягачи от 12 тонн до 50 тонн*
50 МРП
11
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
50 МРП
0
С рабочим объемом двигателя:
До 2 500 см3
50 МРП
4
От 2 501 см3 до 5 000 см3
50 МРП
8
От 5 001 см3до 10 000 см3
50 МРП
10,5
Свыше 10 001 см3
50 МРП
13,5
4. Тракторы
С номинальной мощностью двигателя:
До 60 л.с.
50 МРП
2
От 61 л.с. до 130 л.с.
50 МРП
5,5
От 131 л.с. до 220 л.с.
50 МРП
17
От 221 л.с. до 340 л.с.
50 МРП
29
От 341 л.с. до 380 л.с.
50 МРП
29
Свыше 380 л.с.
50 МРП
40
5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные
С номинальной мощностью двигателя:
До 160 л.с.
50 МРП
9
От 161 л.с. до 220 л.с.
50 МРП
23
От 221 л.с. до 255 л.с.
50 МРП
32
От 256 л.с. до 325 л.с.
50 МРП
38
От 326 л.с. до 400 л.с.
50 МРП
38
Свыше 400 л.с.
50 МРП
45
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