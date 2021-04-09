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За годы независимости объем промышленной продукции в Акмолинской области вырос более чем в 100 раз

08.04.2021 7750
КОКШЕТАУ. 8 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области за годы суверенитета страны активное развитие получил промышленный сектор экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Объем промышленной продукции возрос более чем в 100 раз, доля обрабатывающей отрасли превысила 80%, сообщает управление внутренней политики.
 

Сегодня область экспортирует основные виды продукции - пшеницу, подшипники, муку, мясомолочные продукты, семена сельскохозяйственных культур, уран, золото и другие", - отметили в УВП.

 
Кроме того, в регионе также оказываются услуги по ремонту электровозов, выпускаются большегрузные автомобили, комбайны, пресс-подборщики и прочая сельхозтехника. В 2016 году запущен казахстанско-белорусский индустриально-технологический парк сельскохозяйственной и коммунальной техники мощностью 4,5 тысяч единиц техники в год ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация", ЧК "KazRost Engineering" с годовой мощностью производства 500 зерноуборочных комбайнов. 
 

В Акмолинской области производство подшипников с 1991 года возросло до 21 тысячи тонн, выпуск золота золотодобывающими предприятиями до 32,6 тонны, сборка грузовых и специализированных автомобилей за последние 15 лет выросла до 1200 единиц в год", - отметили в управлении предпринимательства и промышленности.

 
Отмечается, что увеличению добычи золотосодержащих руд в горно-металлургическом комплексе способствовал запуск в 2010 году с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева золотоизвлекательной фабрики АО "Алтынтау Кокшетау" на Васильковском золоторудном месторождении в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития.
 
За годы независимости в области открылось 35 промышленных предприятий, представляющих собой современные высокотехнологичные заводы и фабрики, соответствующие международным стандартам. В их числе АО "Кокшетауские минеральные воды" по выпуску напитков на основе уникальной минеральной воды, АО "КАМАЗ-Инжиниринг" по производству автомобильной техники, ТОО "ENKI" по выпуску керамического кирпича, ТОО "Astana-NanChemicals" по производству химических средств защиты растений, ТОО "Макинская птицефабрика" по производству мяса птицы.
 

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