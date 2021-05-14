За I квартал 2021 года в Казахстане добыто более 18 млрд кубометров газа

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев доложил об итогах социально-экономического развития за первый квартал текущего года на заседании Правительства, прошедшего под председательством премьер-министра Аскара Мамина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объем добычи нефти и конденсата за указанный период составил 28,1 млн тонн, к плану на январь - апрель текущего года 99,4%. Причиной снижения объемов добычи нефти и конденсата к плану отчетного периода стали внеплановые ремонтные работы на Карачаганакском месторождении, проходившие в апреле 2021 года", - рассказал Нурлан Ногаев.

Министр назвал показатели по крупным компаниям нефтегазовой отрасли. В Тенгизе за указанный период было добыто 9 млн тонн нефти, что соответствует плану отчетного месяца 100,1%. Северо-Каспийский проект: объем добычи нефти на Кашагане - 4,9 млн тонн, то есть план за январь-апрель выполнен на 100%. Показатель Карачаганакского проекта составляет 4 млн тонны, по сравнению с планом за четыре месяца этого года это 96,3%, то есть на 152 тыс. тонн ниже от объема добычи.

За отчетный период экспортировано 22,1 млн тонн нефти, план за январь - апрель текущего года выполнен на 100%. Газа за отчетный период было добыто в объеме 18,1 млрд кубометров, что составило 100% к плану за четыре месяца текущего года.

Объем внутреннего потребления товарного газа составил 7,8 млрд кубометров, данный показатель выполнен на 110% к плану января - апреля текущего года. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,07 млн тонн, что составляет 102,3% к плану отчетного периода.

Объем экспортируемого газа составил 2,87 млрд кубометров, достигнув 100,3% к плану отчетного периода. По итогам января - апреля текущего года произведено более 4,1 млн тонны нефтепродуктов, данный показатель составляет 105,4% к плану отчетного периода, в том числе: показатель по автобензину составил 1,5 млн тонн, то есть 105% к плану; объем производства дизельного топлива составил 1,5 млн тонн, что составляет 100% к плану отчетных месяцев; показатель по авиатопливу составил 170 тыс. тонн, то есть 103,1% к плану. Что касается производства мазута, то его показатель равен 912 тыс. тонн и составил 120% к плану. Вместе с тем за отчетный период производство битума достигло 200 тыс. тонн, то есть 87% к плану отчетного периода.

Причина того, что производство битума было ниже плана отчетного периода, заключалась в том, что в январе - апреле текущего года была ограничена подача газа предприятию "Газпромнефть-Битум" в связи с резким понижением температуры погоды ниже обычной", - сказал глава Минэнерго.

Для решения данного вопроса АО "КазТрансГаз" начал работы по реконструкции выходной линии "Ленгер" АГРС "Шымкент-4" и планирует завершить до 1 августа текущего года. После осуществления данных работ будет полностью решен вопрос обеспечения природным газом ТОО "Газпромнефть-Битум" в осенне-зимний период. В целях обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка Атырауский нефтеперерабатывающий завод работает на топливном варианте до сентября текущего года, а с сентября текущего года планирует производство нефтехимической продукции.

Отмечаю, что основная доля производства нефтехимической продукции, в том числе бензола и параксилола, приходится на Атырауский НПЗ", - добавил Ногаев.

За отчетный период выработано 40 млрд кВт-ч электроэнергии, то есть план выполнен на 100%. По итогам первого квартала объем электроэнергии, выработанной объектами возобновляемой энергетики, составил 0,8 млрд кВт-ч, что составляет 100% к плану.

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