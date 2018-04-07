Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
7 апреля 2018
  • 15
  • :
  • 04
Новости регионов
17º Облачно
днем 22º    ночью 8º
17:00
.
Aнонс

За март в Казахстане цены продажи нового жилья повысились на 1%07.04.2018
Экономика  12:29

Астана. 7 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 1%, передает Kazakhstan Today.


По информации Комитета по статистике МНЭ РК, за отчетный период цены перепродажи неблагоустроенного жилья повысились на 0,6%, а благоустроенного - снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,2%.

Цена продажи нового жилья составила 263 098 тенге за квадратный метр, перепродажи благоустроенного - 185 836 тенге за квадратный метр, неблагоустроенного жилья - 115 007 тенге за квадратный метр, арендной платы за благоустроенное жилье - 1338 тенге за квадратный метр.
Просмотров: 945
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
07.04.2018   12:29
За март в Казахстане цены продажи нового жилья повысились на 1%
06.04.2018   17:52
Фото: bnews.kz
"Шеврон" может стать инвестором в строительство четвертого НПЗ в Казахстане
06.04.2018   17:48
Фото: agronews.ua
Россельхознадзор усилит контроль за ввозимой из Казахстана молочной продукцией
06.04.2018   17:05
Переговоры по Карачаганаку продлены на несколько месяцев
06.04.2018   15:56
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 319,66 тенге за доллар
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today