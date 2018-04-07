За март в Казахстане цены продажи нового жилья повысились на 1%

Астана. 7 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 1%, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, за отчетный период цены перепродажи неблагоустроенного жилья повысились на 0,6%, а благоустроенного - снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,2%.

Цена продажи нового жилья составила 263 098 тенге за квадратный метр, перепродажи благоустроенного - 185 836 тенге за квадратный метр, неблагоустроенного жилья - 115 007 тенге за квадратный метр, арендной платы за благоустроенное жилье - 1338 тенге за квадратный метр.

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