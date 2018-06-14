За неделю курс тенге к доллару США демонстрировал ослабление вследствие повышенного спроса на иностранную валюту - Акишев

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - За последнюю неделю курс тенге к доллару США демонстрировал ослабление вследствие повышенного спроса на иностранную валюту.

"Основными факторами повышенного спроса стал сезон отпусков населения заграницу, как следствие наблюдалась конвертация наличности из тенге в доллары США", - сказал сегодня председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов после заседания сената парламента РК.

"Общее укрепление доллара США по отношению к валютам развивающихся рынков и отток капитала с развивающихся рынков в США на фоне ожиданий увеличения процентных ставок Федерального Резерва США при общем понижении ставок развивающихся рынков также являются факторами, которые повлияли на курс тенге к доллару США", - прокомментировал Д. Акишев.

Он отметил, что при этом санкции США, введенные в отношении основного торгового партнера Казахстана - России, усилили отток капитала из России, что привело к ослаблению курса рубля, который также является одним из факторов формирования курса тенге.

"Национальный банк продолжает следовать режиму свободно плавающего обменного курса тенге. Курс тенге формируется участниками валютного рынка на основе спроса и предложения иностранной валюты под воздействием фундаментальных факторов", - сказал глава Национального банка.

Д. Акишев подчеркнул, что в последнее время в условиях ужесточения внешних монетарных условий, возрастания геополитических рисков и оттока капитала с развивающихся рынков курс тенге демонстрировал волатильность. При этом реакция Нацбанка на складывавшуюся ситуацию нейтральная.

"Интервенции Национального банка Казахстана минимальны. Наше участие на валютном рынке направлено на предотвращение резких дестабилизирующих изменений валютного курса, обусловленных влиянием нефундаментальных факторов, например, таких как спекулятивные операции и так далее", - рассказал Д. Акишев.

Он добавил, что нетто участие Национального банка Казахстана на валютном рынке за последние 7 месяцев равно нулю.

"Мы постоянно мониторим ситуацию на внешних рынках и в случае реализации кризисных явлений готовы предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики для минимизации последствий", - подытожил Д. Акишев.

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