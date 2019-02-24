За неделю тенге ослаб на 1,4% - Нацбанк

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана представил обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 25 января по 1 февраля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По итогам торгов, 1 февраля рыночный курс тенге сложился на уровне 382,74 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 1,4% (с 377,46), сообщает пресс-служба финансового регулятора.

На внешнем валютном рынке в период с 25 января по 1 февраля 2019 года наиболее значимыми событиями были заседание Комитета ФРС США, по итогам которого регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 2,25-2,5% и сообщил о более "терпеливом" подходе к дальнейшим повышениям ставки, проведение переговоров между США и КНР, в ходе которых стороны договорились о снижении дисбаланса во взаимной торговле, внесение поправок в проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС Парламентом и перенос голосования по условиям Брексита на 13 февраля, политический кризис в Венесуэле и введение американских санкций в отношении национальной нефтекомпании PdVSA, публикация статистики о замедлении деловой активности в Китае, роста уровня безработицы, темпов создания рабочих мест и замедления заработных плат в США. Эти факторы привели к ослаблению курса доллара США относительно валют развитых стран", - говорится в сообщении пресс-службы НБ РК.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом: бразильский реал укрепился на 2,9% (с 3,77 до 3,66) на фоне ожиданий принятия законопроекта о пенсионной реформе и планов по приватизации; южноафриканский ранд укрепился на 2,2% (с 13,62 до 13,32) на фоне публикации статистики о рекордном профиците торгового баланса в 17,2 млрд ранда ($1,3 млрд) в декабре против 3,3 млрд ранда в предыдущем месяце; турецкая лира укрепилась на 1,1% (с 5,27 до 5,21) на фоне комментариев главы ЦБ Турции о сохранении жесткой денежно-кредитной политики, несмотря на более быстрое замедление роста цен, чем ожидалось; индонезийская рупия укрепилась на 1,0% (c 14 093 до 13 948) на фоне комментария представителя ЦБ о том, что регулятор будет допускать укрепление национальной валюты, так как курс остается на недооцененном уровне; российский рубль укрепился на 0,8% (с 66,01 до 65,48) на фоне повышения цен на нефть и успешных аукционов по размещению ОФЗ; индийская рупия незначительно ослабла с 71,17 до 71,26 рупий за доллар США на фоне прогноза дефицита бюджета на уровне 3,4% против таргета в 3,3%; мексиканский песо ослаб на 0,6% (с 18,99 до 19,11) на фоне решения Fitch понизить кредитный рейтинг мексиканской государственной компании Pemex.

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