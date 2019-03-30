За первые два месяца 2019 года объем внешних инвестиций Китая превысил $15,6 млрд

Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - За первые два месяца 2019 года китайские инвесторы осуществили нефинансовые прямые инвестиции в 1416 компаний 138 стран и районов мира в объеме $15,66 млрд, сообщил 21 марта на очередной пресс-конференции спикер Министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что объем подписанных контрактов на подрядные объекты за рубежом составил $22,98 млрд, выполненный оборот - 17,63 млрд. Число отправленных работников за границу в рамках внешнеэкономического сотрудничества в предоставлении трудовых услуг составило 68 тыс. человек, в конце февраля количество работников за рубежом достигло 966 тыс., сообщает газета "Жэньминь жибао".

За первые два месяца этого года в Китае наблюдалось стабильное и здоровое развитие сотрудничества в сфере внешних инвестиций. Во-первых, активно продвигается инвестиционное взаимодействие в рамках "Одного пояса, одного пути". За первые два месяца 2019 года китайские предприятия увеличили инвестиции в 48 стран вдоль "Одного пояса, одного пути", общий объем составил $2,3 млрд, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Сумма контрактов достигла $12,23 млрд американских долларов, 53,2% от общего объема.

Во-вторых, устойчиво развивается сфера трансграничных слияний и поглощений. За первые два месяца этого года китайские предприятия завершили 45 проектов по слиянию и поглощению в 22 странах и районах мира, в том числе в Великобритании, Гонконге и Малайзии, в 12 областях, а именно в производстве, финансах, лизинге и бизнес-услугах. Фактическая сумма сделок составила $2,48 млрд, объем прямых инвестиций - $1,85 млрд.

В-третьих, продолжается диверсификация структуры внешних инвестиций, эффективно ограничиваются нерациональные инвестиции. За первые два месяца этого года внешние инвестиции, главным образом, были вложены в такие традиционные сферы, как лизинг и бизнес-услуги, производство, оптовая и розничная торговля, 28,2%, 20,5% и 10,2% соответственно. Инвестиции в производственную индустрию составили $3,21 млрд, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В-четвертых, большое количество подрядных проектов за рубежом заметно способствует местному развитию. За первые два месяца этого года 86 проектов объемом в более $50 млн составили 81,1% от совокупного количества новых контрактов. Подрядные проекты, главным образом, сосредоточены в строительстве транспортных средств и электроэнергетических инженерных конструкциях, их количество превышает 60%, благодаря им улучшаются инфраструктурные условия в странах-реципиентах инвестиций.

За первые два месяца этого года количество предприятий, занимающиеся внешними инвестициями в области слияний и поглощений, составило 618, объем согласованных инвестиций китайской стороны достиг $9,88 млрд. Кроме этого, число предприятий, осуществивших нефинансовое иностранное инвестирование, достигло 614, сумма согласованных капиталовложений китайской стороны составила $9,37 млрд. Четыре компании с финансовыми иностранными инвестициями подписали соглашения в размере $510 млн.

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