За пять лет доходы Нацфонда Казахстана увеличились вдвое

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - Доходы Национального фонда РК за пять лет выросли вдвое, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Finprom.kz , рост обеспечили "нефтяные" налоги, в то время как инвестиционные доходы от правления фондом принесли значительный убыток.

"Расходы по управлению Нацфондом растут из года в год, и составили за 7 месяцев почти 14 млрд тенге (+65% за год). Совокупные расходы фонда сократились на 40% год-к-году. На конец июля 2018 года средства Национального фонда РК составили 21,6 трлн тенге, что на 3,2% больше чем годом ранее - 21 трлн тенге. Среднегодовой прирост средств фонда составляет 18,9%. За пятилетку (июль 2018 к аналогичному периоду 2013 года) средства фонда увеличились вдвое, или на 10,3 трлн тенге", - говорится в сообщении.

За прошедшие 7 месяцев текущего года поступления в Нацфонд увеличились в 2 раза по отношению к аналогичному периоду 2017 года, и составили 632,9 млрд тенге. Главный источник доходов Фонда - по-прежнему прямые налоги от предприятий нефтяного сектора: 1,4 трлн тенге (годом ранее - 1,1 трлн тенге).

За счет поступлений от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, в фонд поступило 9,4 млрд тенге (в 2017 поступлений не было). Возврат целевого трансферта из республиканского бюджета составил 8,4 млрд тенге, против 9,1 млрд тенге годом ранее.

"Единственная статья доходов, по которой в очередной раз фиксируются убытки - инвестиционные доходы от управления фондом. За январь - июль 2018 года убыток составил 785,4 млрд тенге, что немного больше убытка за аналогичный период годом ранее - 784,2 млрд тенге. Наряду с уверенным ростом поступлений в Нацфонд, расходы фонда сократились на 40,3% - с 3,2 до 1,91 трлн тенге. Связано это в первую очередь с отсутствием целевых трансфертов, в отличие от 2017 года, в котором за аналогичный период они составляли 1,3 трлн тенге", - пояснили аналитики.

Основными статьями расходов Нацфонда являются гарантированные трансферты, на которые тратятся почти 100% от всех расходов - 1,9 трлн тенге. На покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита, было использовано 13,6 млрд тенге, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее - 5,1 млрд тенге.

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