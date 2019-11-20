За три года сумма поступлений в бюджет от платных парковок в Алматы составила 1,7 млрд тенге

Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - С 2016 по 2019 годы сумма поступлений в бюджет от платных парковок в Алматы составила 1,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в компании "А-Паркинг", из них 622 млн тенге было выплачено водителями в казну в виде штрафов за нарушение правил парковки. Объем налоговых отчислений за время работы составил 561 млн тенге, обязательные платежи государству 247 млн тенге, платежи за парковочные места 267 млн тенге.

"Каждый водитель, паркуясь на платных парковках, участвует в формировании бюджета города и страны, откуда реализовываются множество других важных проектов. Платные парковки как инструмент регулирования трафика не только позволяют оптимизировать транспортные потоки и навести порядок на парковках, но и напрямую финансируют развитие нашего города", - отметили в пресс-службе компании.

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