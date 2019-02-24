За три года в Медеуском районе Алматы благоустроено 400 дворов

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла прошла отчетная встреча акима Медеуского района Алматы Ержана Жилкибаева с населением, передает Kazakhstan Today.

На встрече присутствовали жители, представители научной интеллигенции, депутаты городского маслихата, сферы образования, здравоохранения, общественных организаций, малого и среднего бизнеса, КСК, представители городских и районных служб, руководители правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе акима.

За три года благоустроены 400 дворов. За два года проведены работы по ремонту фасада 60 жилых домостроений без участия и вложения финансовых средств собственников помещений на сумму более 70 млн тенге по проспектам Достык, Абая, Назарбаева, Хаджи Мукана, улицам Айтеке би и Сатпаева. В этом году будут модернизированы проспект Достык, улицы Айтеке би и Толе би. В рамках реализации программы развития регионов до 2020 года, по 47 домам завершены ремонтные работы", - проинформировал аким.

По его словам, в 2018 году в районе проведена огромная работа по подключению коммуникационных сетей. Завершена работа по реконструкции инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения общей протяженностью более 2,5 километра по улицам Горная, Айтеке би и Жамбыла. Начаты работы по строительству газовых сетей на 1,5 тыс. абонентов общей протяженностью 63 тыс. метров. На данный период работы ведутся по улицам Шокая и Омарова.

Проведено современное диодовое освещение 23 улиц, с охватом более 40 тысяч жителей. Это аль-Фараби, ВОАД и густонаселенные участки. Благоустроены проспект Назарбаева, Абая и площадь Абая, проведен текущий ремонт улицы Гоголя. В рамках программы "Социальная ответственность бизнеса реконструирован Центральный парк Алматы на сумму 1,6 млрд тенге", - сказал Жилкибаев.

Он напомнил, что за два года было установлено 140 усовершенствованных остановочных комплексов, план выполнен на 100%

По словам акима, в районе в этом году будет реализовываться 12 крупных проектов по благоустройству и улучшению инфраструктуры района.

Это создаст более 2500 новых рабочих мест. Среди проектов: ремонт сквера в микрорайоне Думан-2, ремонт сквера "Мендикулова", сквера Шухова, так же прилегающей территории Центральной мечети, ремонт сквера Журналистов, сквера перед Госмузеем и Парка 28 гвардейцев-панфиловцев. Также это средний ремонт дорожного полотна по 10 улицам, проведение освещения по 19 улицам, текущий ремонт 4 километров арычных сетей, модернизация улиц Достык, Айтеке би и Толе би, адаптировование 100 общественных объектов, открытие 20 частных детских садов и образовательных центров, строительство пристройки на 850 мест для решения дефицита ученических мест в школе, расположенной в микрорайоне Думан и так далее", - перечислил аким.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства