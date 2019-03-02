За январь банки Казахстана получили рекордную прибыль

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Банки начали год с рекорда: за первый месяц прибыль БВУ РК составила сразу почти 105 миллиардов тенге, что является самым высоким январским показателем за все время работы казахстанских банков, передает Kazakhstan Today.

"Прибыль банковского сектора за январь 2019 года составила рекордные 104,7 млрд тенге, что почти вдвое больше, чем за январь прошлого года", - сообщает Ranking.kz.

Из 28 банков РК прибыль в январе показали 26 банков.





Лидирует в текущем году Цеснабанк с прибылью в 50,5 млрд тенге - в 5,4 раза больше, чем в январе 2018 года. При этом в целом за 2018 год прибыль банка составила лишь 6,2 млрд тенге.

На втором месте Народный банк с прибылью в 21 млрд тенге, что на 33,9% больше, чем в январе прошлого года. В 2018 году банк был лидером по объему прибыли.

Замыкает ТОП-3 Kaspi Bank с прибылью в 9,8 млрд тенге, рост на 6% по сравнению с январем 2018 года. 2018 год банк закончил с прибылью в 98,8 млрд тенге.

Убыток показали лишь 2 банка: НБ Пакистана (7,2 млн тенге) и AsiaCredit Bank (2,1 млрд тенге).

Прибыль удалось получить за счет увеличения доходов в январе текущего года на 7,4% по сравнению с январем 2018 года, до 2,5 трлн тенге, в то время как расходы выросли лишь на 4,1% - до 2,4 трлн тенге. Почти 93% доходов приходится на доходы, не связанные с получением вознаграждения, которые выросли за год на 8%, до 2,3 трлн тенге. Доходы, связанные с получением вознаграждения, увеличились лишь на 0,9%. На расходы, не связанные с выплатой вознаграждения, приходится более 96%, рост за год - на 4,7%, до 2,3 трлн тенге, при этом расходы, связанные с выплатой вознаграждения, сократились на 8,2%, до 90,7 млрд тенге. Подоходный налог в январе 2019 года составил 25,7 млрд тенге", - отмечают эксперты.

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