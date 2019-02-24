Москва. 22 ноября. Kazakhstan Today - Задача дедолларизации на евразийском пространстве практически решена. Об этом сегодня в ходе XIII Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, передает Kazakhstan Today.





Доллар все реже и реже фигурирует, как валюта расчетов в контрактах. Тем не менее работать в этом направлении нужно, и я не вижу необходимости стесняться того, чтобы именно российский рубль продвигать, как основное средство расчетов и платежей", - заявил Сторчак.





Он отметил, что Россия является крупнейшей экономикой на евразийском пространстве. "Россия - крупнейший рынок, на котором присутствуют остальные экономики, который дает и капитал, и рабочую силу, и сырье. И логично все-таки продвигать идеологию о том, что расчеты в рублях - это приоритет для Евразийского Экономического Союза", - пояснил он.





Вместе с тем замминистра финансов отмети, что по факту рынок в этом направлении уже развивается. "В двусторонних экономических отношениях рубль доминирует, иногда в масштабе 80% взаимного товарооборота", - заключил он.





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