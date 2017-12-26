Задолженность потребителей коммунальных услуг в Казахстане снизилась на 11%

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в правительстве прошло заседание, посвященное отопительный сезон 2017-2018 годов, передает Kazakhstan Today.

Как заверил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, во всех регионах Казахстан проходит в стабильном режиме.

По его информации, на начало отопительного сезона дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляла 14,5 млрд тенге. Сейчас эта сумма снизилась на 11%.

"На сегодня задолженность составляет 12,9 млрд тенге или снижена на 1,6 млрд тенге. Наибольшая задолженность сохраняется в Астане, Алматы, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях",- сказал министр.

Он отметил, что министерство ведет мониторинг за ходом отопительного сезона, в части технологических нарушений на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

"С начала отопительного сезона зарегистрировано 45 нарушений в системах жизнеобеспечения, из них: на сетях теплоснабжения - 11 (СКО - 5, ВКО - 1, Павлодарской - 3, Алматы - 1, Карагандинской - 1); на сетях водоснабжения и водоотведения - 34 (Астана - 26, Костанайской - 3, Павлодарской - 2, Карагандинской - 1, ВКО - 1, Атырау - 1). Акиматами указанные нарушения устранены в короткие сроки", - сказал Касымбек.

В этой связи министр предложил акиматам усилить контроль за бесперебойной работой систем жизнеобеспечения и оперативно устранять нарушения, а также организовать в праздничные дни круглосуточное дежурство ответственных лиц за прохождение отопительного периода.

Как сообщили в пресс-службе МИР РК, с начала подготовки к отопительному сезону с 1 мая текущего года, перевезено свыше 43,5 млн тонн угля, что составляет 98% к плану. Для полного обеспечения перевозок проведена работа по заключению прямых долгосрочных договоров, обеспечено равномерное распределение объемов перевозок угля в летний период, что позволило снизить дефицит вагонов в пиковый период, от частных операторов Российской Федерации привлечено порядка 7 тыс. полувагонов, 314 полувагонов грузинской железной дороги.

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