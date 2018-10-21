Займы Фонда финподдержки сельского хозяйства можно оплачивать через терминалы

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Займы Фонда финподдержки сельского хозяйства можно оплачивать через терминалы21.10.2018
Экономика  12:14

Астана. 21 октября. Kazakhstan Today - Займы Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства можно оплачивать через терминалы, передает Kazakhstan Today.

"АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" внедрил новый способ погашения займов. Теперь заемщики Фонда могут внести оплату за кредит через терминалы, банкоматы, систему интернет-банкинга АО "Банк "ЦентрКредит", - сообщила пресс-служба фонда.

Новый механизм оплаты стал доступен клиентам Фонда с 1 октября этого года.

"Все жители республики, независимо от региона и места проживания, должны иметь возможность погашать займы удобным для них способом. Мы сделали первый шаг - совместно с АО "Банк "ЦентрКредит" внедрили программу, которая позволяет казахстанцам погашать кредиты через терминалы банка, банкоматы сash-in и через интернет-банкинг. Это даст возможность сэкономить не только время, но и деньги. Сегодня филиалы АО "Банк "ЦентрКредит" действуют практически во всех районных центрах, в них установлено 694 банкомата и 94 терминала", - прокомментировала заместитель председателя правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" Бакыт Кудасбаева.


В пресс-службе также отметили, что платеж через кассы отделения банка обойдется в 250 тенге, а через банкомат или терминал - 70 тенге. Платеж по системе Starbanking по Интернету - бесплатный, для этого нужно обратиться с заявлением в банк и получить логин и пароль.

АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" является специализированной финансово-кредитной организацией, входящей в состав холдинга "КазАгро". Основной задачей Фонда является увеличение доступа сельского населения к финансовым услугам и ресурсам.
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