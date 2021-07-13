Закончено строительство системы по обеспечению Туркестана питьевой водой

ТУРКЕСТАН. 12 ИЮЛЯ - Завершено строительство нового объекта для обеспечения 200 тысяч жителей Туркестана чистой питьевой водой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учреждение "Туркестан су арнасы" теперь способно полностью обеспечить централизованной питьевой водой город с населением около 200 тысяч человек. На сегодня эта возможность есть только у 20% населения", - сообщает пресс-службе акимата Туркестанской области.

Как отметили в ведомстве, в ходе строительства было проложено более 25 тыс. километров труб, дополнительно построено 5000 кубометров резервуаров на центральном водохранилище города Туркестана.

Ко всем старым и новым зданиям города подведена канализация. Новый объект полностью оснащен современной техникой, установлены энергосберегающие высокотехнологичные установки. Учреждение имеет все шансы стать крупным оператором, ориентированным на эффективное обеспечение города через систему водоснабжения и водоотведения", - рассказали в пресс-службе.

В акимате также подчеркнули, что предприятие, обеспечивающее Туркестан бесперебойным водоснабжением - это большой автоматизированный производственный комплекс.

Мощные насосы подают воду в магистральный водопровод, расход воды находится под полным контролем. Данные о состоянии насосов, объеме воды, давлении в трубопроводе и другие специальные параметры отображаются на мониторах диспетчерского пункта", - заключили в ведомстве.

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