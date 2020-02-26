Запрет на вывоз бензина из Казахстана автотранспортом продлят еще на полгода

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан еще на полгода продлит запрет на вывоз бензина автомобильным транспортом, передает Kazakhstan Today.
Для исключения фактов образования дефицита ГСМ министерством на вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана автомобильным транспортом введен запрет, который будет продлеваться каждые 6 месяцев. Поручаю уполномоченным лицам принять необходимые меры по продлению сроков приказа", - сказал министр энергетики Нурлан Ногаев на коллегии Минэнерго.
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