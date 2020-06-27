Зарплаты служащих сферы госуправления, обороны и соцобеспечения за год выросли на 20%

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - Зарплаты служащих сферы государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения выросли более чем на 20% за год, передает Kazakhstan Today.

В первом квартале текущего года численность занятых в сфере государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения составила 494,4 тыс. человек - на 0,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает ranking.kz

В разрезе регионов наибольшая численность занятых пришлась на Алматинскую область: 74,3 тыс. человек - на 4,7% больше, чем годом ранее. В тройку ведущих по этому показателю регионов также вошли Восточно-Казахстанская область (46,1 тыс. человек) и столица (41,8 тыс. человек).

Среднемесячная заработная плата сотрудников сферы госуправления, обороны и обязательного соцобеспечения в первом квартале 2020 года достигла 161,5 тыс. тенге - на 20,4% больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Реальный рост зарплат в секторе составил 13,6%.

Наибольшую заработную плату сотрудники этой сферы получают в столице: 254,2 тыс. тенге - на 18,1% больше, чем годом ранее. На второй строчке расположился Алматы со среднемесячной зарплатой 184,6 тыс. тенге, плюс 28,4%. Замыкает ТОП-3 регионов Кызылординская область: 172,7 тыс. тенге - на 14,4% больше, чем в первом квартале 2019 года.

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