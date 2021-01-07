Заседание ОПЕК+: Казахстан и Россия будут поэтапно увеличивать добычу нефти в феврале и марте

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Вчера состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

Как подчеркнул министр энергетики РК Нурлан Ногаев в ходе своего выступления, совместные усилия, принятые странами-участницами соглашения ОПЕК+ в 2020 году, смогли стабилизировать цены на мировых нефтяных рынках. На сегодняшний день действующее соглашение продолжает давать позитивный импульс для нефтяной индустрии.

По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 тыс. баррелей в сутки, соответственно. Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн баррелей в сутки и 1,437 млн баррелей в сутки, соответственно", - сообщили в Минэнерго РК.

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