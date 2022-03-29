Завершены расследования в отношении шести крупных оптовых поставщиков сжиженного газа

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Информацию о проделанной на сегодня работе опубликовал Telegram-канал Акорды "Борт №1":
завершены расследования в отношении 6 крупных оптовых поставщиков сжиженного нефтяного газа;
выявлено, что реализаторы сжиженного нефтяного газа, злоупотребляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены при его реализации;
вынесено судебное решение в отношении ТОО "Казахойл Актобе" (не вступило в силу) о наложении административного штрафа;
возбуждены и переданы в суд административные дела в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз" и ТОО "СП "КазГерМунай";
возбуждены уголовные дела в отношении ТОО "Petrosun" и ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", материалы дела в отношении АО "НК "КазМунайГаз" переданы в Агентство по финансовому мониторингу;
установлены факты необоснованного сокращения объемов реализации сжиженного нефтяного газа в действиях ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод";
агентством по защите и развитию конкуренции проводятся 193 расследования в отношении субъектов розничной реализации сжиженным нефтяным газом, из них 89 - совместно с Генеральной прокуратурой;
установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 65 субъектов рынка.
Возбуждены административные дела в отношении 45 субъектов, материалы направлены в суд. Общая сумма наложенных административных взысканий составила 92 млн тенге.