Завершился переходный период по техрегламенту ЕАЭС на сельскохозяйственные тракторы

Астана. 16 марта. Kazakhstan Today - 15 марта завершился переходный период по вступлению в силу технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним", передает Kazakhstan Today.

С этой даты истек срок действия всех документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, которые были выданы в отношении сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, прицепов к ним и их компонентов с 3 октября 2012 года по 14 февраля 2015 года. Исключения составляют документы на партии продукции, срок действия которых ограничивается количественной квотой, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Одновременно запрещается производство и выпуск в обращение такой продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными правовыми актами ЕАЭС или законодательством государства-члена Союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции названным обязательным требованиям, выданных или принятых до 14 февраля 2015 года.

Напомним, в декабре 2016 года Коллегия Евразийской экономической комиссии на два года продлила переходный период по вступлению в силу техрегламента ЕАЭС "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним".

Техрегламент распространяется на вновь изготавливаемые и ввозимые в страны ЕАЭС колесные и гусеничные сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 километров в час, а также на ряд вновь изготавливаемых и ввозимых компонентов тракторов и прицепов.

К компонентам тракторов и прицепов, на которые распространяется техрегламент ЕАЭС "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним", относятся механические тягово-сцепные устройства, устройства звуковой сигнализации, стекла, светоотражающие приспособления, задние габаритные огни и сигналы торможения, указатели поворота, приспособления для освещения заднего номерного знака, фары дальнего света, фары ближнего света, противотуманные фары, задние противотуманные огни, фонари заднего хода, стояночные огни, шины, двигатель, сиденье, устройства ограничения скорости, спидометры, зеркала заднего вида, ремни безопасности и кабина.

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