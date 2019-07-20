Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - Зависимость инфляции от валютного курса в странах-участницах ЕАБР в последние годы снизилась, сообщил главный специалист отдела экономического анализа Евразийского банка развития Анатолий Харитончик, передает Kazakhstan Today.

По его словам, динамика валютного курса оказывает значимое влияние на инфляционные процессы в странах-участницах ЕАБР. Полученные результаты указывают на быструю реакцию потребительских цен в ответ на изменение валютного курса во всех государствах региона: более половины эффекта переноса реализуется в первый квартал после шока валютного курса. При этом степень влияния валютного курса на инфляцию в странах-участницах ЕАБР различается.

Наиболее отчетливо взаимосвязь курса и инфляции прослеживается в Республике Беларусь и Кыргызской Республике: по нашим оценкам, в среднем в 2003-2018 годы ослабление номинального курса национальных валют к доллару США на 1% приводило к ускорению потребительской инфляции на 0,4-0,5 п.п. Сильное влияние валютного курса на инфляцию в указанных странах может быть связано с высоким уровнем финансовой долларизации и долей импорта (в том числе энергетических товаров) в ВВП. Наименьшей величина эффекта переноса в 2003-2018 годы была в Российской Федерации.

Результаты исследования указывают на снижение эффекта переноса в большинстве стран-участниц ЕАБР в 2015-2018 годы. Так, в РБ в 2015-2018 годы ослабление белорусского рубля к доллару США на 1% приводило к увеличению инфляции на 0,1 п.п., в то время как в 2003-2014 годы достигало 0,6 п.п. В РФ эффект переноса в 2015-2018 годы снизился до 0,06 с 0,19 в 2003-2014 годы, в КР - до 0,2 с 0,4, в РК - до 0,05 в 2016-2018 годы с 0,26 в 2003-2015 годы.

Одним из факторов уменьшения влияния валютного курса на инфляцию мог стать переход к более гибким механизмам курсообразования и изменение режимов монетарной политики в ряде стран региона. В совокупности с плавающим обменным курсом, который предполагает наличие двусторонних рисков изменения курсов валют, сбалансированная монетарная политика, направленная на приоритетное достижение количественных ориентиров инфляции, могла способствовать повышению доверия к ряду национальных (центральных) банков стран-участниц ЕАБР и снижению на этой основе реакции цен на курсовые колебания", - отмечает эксперт.

По данным ЕАБР, снижение влияния валютного курса на инфляцию (в условиях долгосрочного характера снижения) несет в себе ряд положительных эффектов для денежно-кредитной политики стран-участниц ЕАБР и их экономик в целом. Во-первых, уменьшение эффекта переноса позволяет монетарным властям в меньшей степени реагировать на шоки валютного курса посредством изменения процентной ставки или денежного предложения. Во-вторых, снижение зависимости инфляции от валютных колебаний упрощает переход к инфляционному таргетированию в ряде стран-участниц ЕАБР. В свою очередь, ценовая стабильность является одним их ключевых факторов устойчивого роста инвестиций и экономики в целом в долгосрочном периоде.

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