Завышенные цены на ГСМ выявили в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В нескольких регионах Казахстана выявлены факты превышения предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов. В отношении реализаторов приняты меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Карагандинской области и в Нур-Султане в отношении розничных реализаторов нефтепродуктов составлены 5 протоколов об административных правонарушениях, в части превышения предельных цен на ГСМ", - сообщает пресс-служба комитета регулирования естественных монополий МНЭ РК.
В то же время в Павлодарской области по результатам государственных закупок между государственным учреждением и розничным реализатором заключен договор на поставку бензина марки АИ-92 по цене 250 тенге за литр.
Однако, с учетом установления предельных цен на нефтепродукты, сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, в части уменьшения цены с 250 тенге на 182 тенге, что исключает необходимость принятия мер отношении розничных реализаторов", - отметили в комитете.
Аналогичная ситуация сложилась в Туркестанской области.
В ведомстве напомнили, что в начале текущего года Министерством энергетики Республики Казахстан установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов сроком на 180 дней:
- бензин марки Аи-80 - 89 тенге за литр;
- бензин марки Аи-92 - 182 тенге за литр;
- бензин марки Аи-93 - 182 тенге за литр;
- бензин марки Аи-95 - 215 тенге за литр;
- дизельное топливо (летнее, межсезонное):
- в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях - 260 тенге за литр;
- в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях - 230 тенге за литр.
За превышение розничными реализаторами предельных цен на нефтепродукты предусмотрена административная ответственность", - напомнили в комитете.