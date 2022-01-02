Земельные инспекции Казахстана переходят в единую вертикаль госконтроля

НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Все земельные инспекции Казахстана переходят в единую вертикаль государственного контроля, сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов на конференции "Остановим засоление - увеличим продуктивность почв", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы полностью с 1 января восстанавливаем единую вертикаль государственного контроля. С 1 января все областные, а в последующем и районные земельные инспекции переходят в единую вертикаль подчинения комитету", - сказал он.
Кроме того, по его информации, подписан протокол с Министерством цифрового развития о возврате Министерству сельского хозяйства в лице профильного комитета сети почвенных геоботанических лабораторий.
В том числе рассматривается возврат кадастра. Эта работа будет завершена нами до 1 марта 2022 года", - сказал Мурат Темиржанов.