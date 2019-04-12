Жамишев покидает пост председателя правления Банка развития Казахстана

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Болат Жамишев по собственному желанию уходит с поста председателя правления АО "Банк развития Казахстана", передает Kazakhstan Today.

"Уже практически пять лет как я председатель правления этого банка. Я решил в этом месяце по собственному желанию из банка уйти", - сообщил на пресс-конференции по итогам деятельности АО "Банк развития Казахстана" за 2018 год и задачах на 2019 год Болат Жамишев.

Он отметил, что также является независимым директором АО "Цеснабанк".

АО "Банк развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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