Женис Касымбек отчитался перед депутатами о годе своей работы на посту акима

Караганда. 21 сентября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек заступил на пост акима Карагандинской области год назад. О выполнении своих должностных обязанностей он отчитался перед депутатами областного маслихата сегодня на очередной 42-й сессии, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима, глава региона проинформировал о подготовке системы здравоохранения региона к возможной второй волне КВИ, развитии промышленности, малого бизнеса и создании рабочих мест.

В течение этого года нам вместе удалось сделать немало в реализации поставленных задач в рамках послания президента Республики Казахстан "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана" от 2 сентября 2019 года, Плана действий по реализации предвыборной программы президента РК "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс", 10 приоритетных задач главы государства и 5 инициатив Елбасы", - сказал Женис Касымбек.

Свой доклад аким области начал с подготовки к возможной второй волне COVID-19. Она проходит по пяти основным направлениям: улучшение инфраструктуры, усиление материально-технической базы стационаров и поликлиник, создание стабилизационного фонда медикаментов, обеспечение учреждений здравоохранения кадрами и обучение медперсонала.

К середине октября - это прогнозируемое время начала второй волны пандемии - число коек для лечения КВИ будет доведено до 5200 единиц. В сентябре дополнительно приобретено и поставлено 500 концентраторов кислорода, 1500 пульсоксиметров, 416 бесконтактных термометров. В октябре ожидается поставка 151 ИВЛ-аппарата. Устанавливаем централизованные системы подачи медгазов на 24 объектах и четыре кислородные станции", - сообщил Женис Касымбек.

Кроме того, до конца этого года в регионе заработают пять дополнительных компьютерных томографов и три ПЦР-лаборатории.

Молодым врачам в регионах предоставляют жильё. Согласно договору с Казахстанской ипотечной компанией, медработникам будет выделено 300 квартир.

Глава региона также рассказал о развитии промышленности. По итогам 8 месяцев 2020 года рост индекса физического объёма в этой отрасли составил 102,6%. По итогам года рост планируется не менее чем на 3%.

В области ведётся целенаправленная работа по поиску новых инвесторов. Объём инвестиций в этом году составил 425,5 млрд тенге. 85% из них - частные.

С начала года в регионе уже запустили шесть производств. В их числе золотоизвлекательная фабрика, завод по производству технических газов, латунный завод и сервисный центр по обслуживанию крупногабаритной техники Hitachi Construction Corporation. До января 2021 года в эксплуатацию введут ещё шесть предприятий.

Кроме этого, на базе РТИ совместно с транснациональной китайской компанией Yutong начали реализацию якорного проекта по производству автобусов и спецтехники. В стадии подписания проект по производству автомобильных шин. К 2025 году на индустриальной базе РТИ планируется создать около 7,5 тыс. рабочих мест", - сообщил Женис Касымбек.

Он также рассказал о мерах по поддержке бизнеса в период пандемии.

В области 4800 арендаторов, в том числе 3600 в крупных торговых центрах получили льготы от полного освобождения от арендной платы до 40%-й скидки.

Более 300 бизнесменам даны отсрочки по кредитам, основному долгу и процентам в банках второго уровня.

Всего в области планируют оказать финансовую и нефинансовую поддержку 4,5 тыс. предпринимателей, что позволит создать и сохранить почти 8 тысяч рабочих мест.

Ограниченные условия карантина открыли новые возможности для бизнеса. За этот год появились компании в электронной торговле и онлайн-сервисе в образовании, медицине, консалтинге, бытовых услугах. В два раза выросли онлайн-заказы и доставка, повысилось доверие к безналичным платежам - они выросли более чем в 5 раз. При этом их доля в товарообороте увеличилась с 14,6% до 78,6%. Это, в свою очередь, значительно сократило теневой сектор экономики", - отметил аким области.

Глава региона также остановился на росте объёмов сельскохозяйственной продукции и успешной реализации социально значимых проектов, позволяющих улучшать инфраструктуру региона и создавать рабочие места, в том числе и для молодёжи.

Выслушав доклад акима области, депутаты выразили своё мнение. В частности, Светлана Брамонтова акцентировала внимание на важности цифровизации в медицинской сфере, а её коллега Айман Тукбаева отметила существенное улучшение состояния дорог в отдалённых районах и попросила главу региона принять запрос об улучшении инфраструктуры в сёлах Актогайского района, заключили в пресс-службе.

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