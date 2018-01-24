Астана. 23 января. Kazakhstan Today - АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (дочерняя организация Холдинга "Байтерек") в рамках программы "Нурлы жер" планирует прокредитовать своих вкладчиков на 50 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила по итогам заседания правительства председатель правления банка Ляззат Ибрагимова, жилье в рамках госпрограммы для клиентов Жилстройсбербанка будет реализовано во всех регионах страны. На данный момент 7462 квартиры уже сданы в эксплуатацию и готовы к реализации. Дополнительно в 2018 году запланировано строительство еще 16 938 квартир.

По условиям программы "Нурлы жер" получить эти квадратные метры по доступной цене могут казахстанцы-вкладчики банка, которые имеют на своем счете минимальный первоначальный взнос в размере 30%. При этом участник госпрограммы может рассчитывать на льготный заём под 5% годовых. Специально для этих целей банку в 2016-2017 году было выделено 30 млрд тенге. Из них 22 млрд тенге ЖССБК получил из Национального фонда по поручению главы государства. Дополнительно к этому Министерством финансов на реализацию программы "Нурлы жер" было выделено еще 8 млрд тенге. Эти средства банк на 100% освоил в течение 2017 года.

"На эти деньги было выдано 3488 займов и наши вкладчики смогли приобрести собственное недорогое жилье. В этом году, по нашим прогнозам, в рамках программы "Нурлы жер" мы сможем прокредитовать порядка 8 500 наших граждан на сумму 50 млрд тенге. Сейчас в портфеле банка насчитывается 33 000 депозитов, имеющих первоначальный взнос в размере 30%. Владельцы этих счетов могут участвовать в госпрограмме и приобрести кредитное жилье. Больше всего таких вкладчиков в городах Астана и Алматы. Также дисциплинированно копят на свое жилье в Актюбинской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях", - рассказала Ляззат Ибрагимова.

Она отметила, что о всех строящихся объектах в рамках программы "Нурлы жер" казахстанцы смогут узнать, пройдя на сайт baspana.kz. Там претендент на доступные квадратные метры может выбрать город, в котором он хочет приобрести квартиру, и посмотреть, какие объекты строятся, ведется ли прием заявлений, выбрать понравившуюся квартиру, подать заявку на участие в пуле покупателей жилья. В настоящее время на портале представлено 159 объектов на 24 300 квартир.

Кроме того, в этом году вкладчики банка смогут приобрести и частные коттеджи в рамках пилотного направления "Нурлы жер" по линии "Развитие индивидуального жилищного строительства". В 2018 году планируется сдать 414 коттеджей в Алматинской (48 домов), Жамбылской (100 домов), Северо-Казахстанской (72 дома) и Актюбинской (194 дома) областях.

Первое новоселье в частных коттеджах в прошлом году отметили жители Костанайской области. Это десять клиентов Жилстройсбербанка. Все они стояли в очереди на получение земельного участка в местном акимате. Когда подошел их черед, государство выдало им полагающиеся 10 соток земли бесплатно вместе с готовым домом. Построенное на участке жилье необходимо было выкупить. По условиям программы "Нурлы жер", стоимость строительства 1 квадратного метра жилья не должна превышать 120 тысяч тенге.

Всего в 2017 году при плане выдачи займов на 181 млрд тенге ЖССБК выдал 41 728 займов на общую сумму 289,8 млрд тенге. Из них займы, выданные в рамках госпрограммы "Нурлы жер", в портфеле банка составляют 15%.

На данный момент ЖССБК доверяют более миллиона человек, храня на своих счетах 520 млрд тенге. В 2017 году было открыто 352 тыс. новых договоров при плане 290 тыс. договоров.

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером Жилстройсбербанка является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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